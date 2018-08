Gamescom: Widerlich, was ein Besucher macht, um die Warteschlange nicht zu verlassen

Was für eine Sch***-Aktion! Auf der Gamescom in Köln wollte ein Besucher die Warteschlange nicht verlassen. Dummerweise musste er dringend auf die Toilette.

Köln - Unendliche Warteschlangen: Das ist die Gamescom in Köln. Einem jungem Mann war am Freitag die Wartezeit wohl zu lang. Es kam zu einer echten Sch***-Aktion!

Am Stand des Kultspiels Fortnite ist auf der Spielemesse die Hölle los. Ein Grund: Dort können Spieletester einen Code für ein "Lama-Spray" in dem Survival-Shooter bekommen. Diese Ingame-Items werden für viel Geld bei Ebay weiterverkauft. Anstellen lohnt sich daher am Fortnite-Stand.

Ein Unbekannter wollte offenbar diese Warteschlange nicht verlassen. In einigen Hallen warten die Gamer mehrere Stunden, um für wenige Minuten ein Spiel testen zu können. Der Unbekannte war aber gut vorbereitet. Er hatte für sein großes Geschäft tatsächlich eine Tüte dabei. Noch schlimmer: Er ließ diese Tüte sogar in der Schlange liegen.

