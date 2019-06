Einjähriges Kind liegt tot in Badewanne - Polizei hat fürchterlichen Verdacht

Ein einjähriges Kind ist in einem Mehrfamilienhaus in Ganderkesee bei Bremen in der Badewanne ertrunken.

Tragisches Unglück in Ganderkesee bei Bremen

von Hardy Heuer schließen

Zu einem tragischen Unglück kam es in Ganderkesee in Niedersachsen. Ein einjähriges Kind ertrank in der Badewanne. Die Polizei nahm die 19-jährige Mutter fest.