Gardasee-Unfall: Eltern der Getöteten äußern sich zu Urteil - „Kommen mit ein paar Jahren davon“

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Das durch den Unfall beschädigte Holzboot von Greta und Umberto. © Gabriele Strada/AP/dpa

Im Prozess um den tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee im Juni 2021 wurde jetzt ein Urteil gesprochen. Die beiden Münchner Angeklagten sollen mehrere Jahre in Haft.

Brescia - Umberto Garzarella und Greta Nedrotti wollten am Abend des 19. Juni 2021 auf dem Gardasee in den Sternenhimmel blicken. Von ihrem Ausflug kehrte das junge italienische Pärchen nicht lebend zurück - ein Motorboot rammte mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit ihr kleines Holzboot. Der 37-jährige Umberto war laut Autopsie sofort tot, die 25-jährige Greta ertrank. Ihr lebloser Körper wurde erst am Folgetag in fast 100 Metern Tiefe geborgen. Hätten die Unfallverursacher Erste Hilfe geleistet, wäre Greta heute vielleicht noch am Leben.

Gardasee-Unfall: Motorboot mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs

Doch die beiden Männer an Bord des Luxus-Motorboots der Marke Riva kehrten nicht um. Sie gaben später an, den Aufprall zwar bemerkt zu haben, jedoch wären sie davon ausgegangen, mit Treibholz kollidiert zu sein und fuhren deshalb einfach weiter.

Am Steuer des Bootes befand sich damals der 52-jährige Patrick K., mit ihm an Bord der gleichaltrige Bootsbesitzer Christian T.. Beide Männer stammen aus München, zum Unfallzeitpunkt sollen sie alkoholisiert gewesen sein. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen außerdem, dass das Motorboot mit mehr als 19 Knoten über das Wasser bretterte: ein Vielfaches der eigentlich nachts auf dem Gardasee erlaubten Geschwindigkeit von maximal fünf Knoten.

Gardasee-Unfall: Gericht in Brescia spricht Urteil

Im Fall des tödlichen Bootsunfalls hat das Gericht in Brescia nun ein Urteil gefällt - mit relativ geringen Freiheitsstrafen für die beiden Angeklagten: Vier Jahre und sechs Monate Gefängnis für den Bootslenker sowie zwei Jahre und elf Monate für den Besitzer des Bootes. Über die Bootsversicherung der beiden Angeklagten hatten die Familien der Hinterbliebenen zuvor eine Entschädigung in Millionenhöhe bekommen.

Der Anwalt der Familie Garzarella gab sich laut tageschau.de nach dem Urteil grundsätzlich zufrieden: „Mit den beiden Verurteilungen bin ich einverstanden“, sagte Raimondo Del Dosso. Damit werde die Verantwortung der Angeklagten deutlich gemacht. „Man kann einfach nicht auf dem See fahren, in diesem Zustand, ohne Rücksicht und Aufmerksamkeit.“ Jedoch hält der Anwalt die Höhe der Strafen für zu gering.

Auch den Eltern der getöteten 25-jährigen Greta ist der Richterspruch zu milde. „Wir können nichts weiter tun, als das Urteil zu akzeptieren“, sagten sie laut der italienischen Tageszeitung La Repubblica. „Unser Schmerz wird uns für immer bleiben.“

Gardasee-Unfall: „Wir haben lebenslang, die kommen mit ein paar Jahren davon“

Ob die beiden verurteilten Deutschen ihre Haftstrafen auch wirklich antreten werden, ist derzeit noch unklar. Das Urteil des Gerichts in Brescia ist noch nicht rechtskräftig, die Männer können Berufung einlegen. Patrick K. befindet sich derzeit in Hausarrest in Italien, er hatte sich im Juli vergangenen Jahres an der Grenze zu Italien den Behörden gestellt. Der Eigentümer des Bootes, Christian T., hält sich in Deutschland auf. Er war zur Urteilsverkündung nicht erschienen.

„Dass er heute nicht hier war, hat uns gezeigt, dass er kein richtiger Mann ist. Sonst hätte er sein Gesicht gezeigt, so wie wir es monatelang hier gezeigt haben“, sagte Raffae­le Nedrotti (58), der Vater von Greta, nach dem Ur­teil zu Bild. Gretas Mutter ergänzte: „Wir haben lebenslang, die kom­men mit ein paar Jahren davon.“

Gardasee-Unfall: Gesetzesänderung geplant

Als Konsequenz aus dem tödlichen Unglück will Italien laut tagesschau.de die Gesetze für Verkehrsdelikte auf dem Wasser verschärfen. Bisher können nur Raser auf Straßen wegen Mordes verurteilt werden, auf Wasserstraßen ist das bislang nicht möglich. Der Vater von Umberto Garzarella hält ein solches Gesetz für überfällig. Von einer Kammer des italienischen Parlaments ist die angedachte Gesetzesverschärfung bereits beschlossen worden. (jb)