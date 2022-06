Unglück bei Garmisch-Partenkirchen: Zug entgleist - Polizei bestätigt vier Tote und 15 Schwerverletzte

Von: Theresa Kuchler, Kai Hartwig

In Burgrain (Kreis Garmisch-Partenkirchen) ist am Freitagnachmittag ein Zug entgleist. Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar. Laut Behörden gibt es Tote und Verletzte. Der News-Ticker.

In Burgrain im Kreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Zug verunglückt.

Behörden und Polizei bestätigten mindestens vier Todesopfer und zahlreiche teils schwerverletzte Menschen.

Ersten Erkenntnissen nach ist der Zug entgleist, mehrere Waggons kippten infolgedessen um.

Dieser News-Ticker zum Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen wird laufend aktualisiert.

Update vom 3. Juni, 16.25 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat den Opfern des Zugunglücks sein Mitgefühl ausgedrückt. Zudem lobte der CSU-Politiker die Helfer vor Ort für ihren schnellen Einsatz. „Jetzt geht es darum, die Leichen zu bergen und die eigentliche Unglücksursache am Gleis oder Zug oder was auch immer zu finden, sagte er dem BR: „Daneben arbeitet die Kriminalinspektion Rosenheim an der Identifikation der Personen.“

Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter sprach von einem „schrecklichen Unglück“. Und meinte weiter: „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und wir hoffen, dass die Verletzten und Schwerverletzten schnell genesen. Jetzt muss man schauen, was hier die Ursache war.“

Unterdessen sagte ein Landrat, dass es „28 Schwerverletzte“ gebe. Zuvor hatte die Polizei von 15 Schwerverletzten gesprochen. Der Landrat ergänzte: „Der Schock sitzt noch tief. Jetzt hoffen wir, dass die Toten auch noch geborgen werden können, das ist das allerwichtigste“.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Söder äußert sich „voller Trauer“

Update vom 3. Juni, 16.19 Uhr: Auch Bayerns Ministerpräsident Söder hat voller Trauer auf den tragischen Zugunfall nahe Garmisch-Partenkirchen reagiert. „Das Zugunglück in Burgrain erschüttert und macht tief betroffen“, schrieb er via Twitter: „Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und wünschen allen Verletzten rasche Genesung. Gerade die Schüler hatten sich auf die Ferien gefreut. Großen Respekt und Dank allen Rettungskräften für die schnelle Hilfe.“

Update vom 3. Juni, 16.12 Uhr: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat bestürzt auf das Zugunglück in Oberbayern reagiert. „Die Bilder, die uns in diesen Stunden aus Garmisch-Partenkirchen erreichen, sind dramatisch“, sagte Wissing am Freitag in Berlin. „Aktuell lässt sich das gesamte Ausmaß der Katastrophe nur erahnen. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und Verletzten. Wir stehen im engen Austausch mit der Bahn und unterstützen, wo wir können. Unsere Experten sind bereits vor Ort, um gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden die Unfallursache zu untersuchen.“

Auch Innenministerin Nancy Faeser äußerte sich. „Es sind furchtbare Nachrichten, die uns zu dem Zugunglück bei Garmisch erreichen. Meine Gedanken sind bei den Familien der Todesopfer und bei den Schwerverletzten und Verletzten“, schrieb sie auf Twitter. Sie sei „auf dem Weg nach Garmisch, um die Anteilnahme der Bundesregierung auszudrücken“, ergänzte die SPD-Politikerin.

Zug entgleist nahe Garmisch-Partenkirchen: Viertes Todesopfer von Polizei bestätigt

Update vom 3. Juni, 15.37 Uhr: Ein Polizeisprecher hat gegenüber dem BR angegeben, dass bei dem Zugunglück in Burgrain in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen mindestens vier Menschen gestorben sind. Außerdem seien 60 Personen von dem Unfall betroffen, 30 von ihnen verletzt. Davon mussten 15 schwerer Verletzte in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Knapp 500 Rettungskräfte seien vor Ort im Einsatz. Die Unfallursache könne noch nicht genau benannt werden, hieß es weiter. Es gab laut dem Sprecher der Polizei Oberbayern Süd allerdings „keine Kollision mit einem anderen Zug“.

Ein Luftbild zeigt das Ausmaß des Zugunglücks bei Garmisch-Partenkirchen. © ADAC Luftrettung/dpa

Die nahe der Bahnlinien verlaufenden Bundesstraßen 2 und 23 wurden voll gesperrt. Auch die A95 ist ab Sindelsdorf in südliche Richtung nach Garmisch-Partenkirchen derzeit nicht zu befahren. „Wir können den Verkehr im Moment nicht in Richtung Garmisch-Partenkirchen laufen lassen, weil die Rettungskräfte auf der Straße sind“, erklärte die Polizei. Man müsse wegen des Beginns der Pfingstferien in Bayern auf der Route mit langen Staus rechnen.

Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleist: Deutsche Bahn richtet Hotline ein, Augenzeuge berichtet

Update vom 3. Juni, 15.07 Uhr: Ein fataler Unfall eines Zuges in Burgrain nahe Garmisch-Partenkirchen hat mehrere Todesopfer und Verletzte gefordert. Die Deutsche Bahn (DB) hat den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl ausgesprochen. Laut der DB sind auch Einsatzkräfte und Mitarbeiter des Unternehmens am Unfallort. Über die Ursache des Unfalls könne man noch keine Aussage getroffen werden, hieß es in dem Statement. Zudem richtete die Bahn eine kostenlose Telefon-Hotline ein.

Update vom 3. Juni, 15.07 Uhr: Ein Augenzeuge hat sich zu dem schrecklichen Zugunglück in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen geäußert. „Es war einfach schrecklich“, schilderte ein US-Soldat dem Garmisch Partenkirchener Tagblatt seine Eindrücke. Er war zum Zeitpunkt, als der Zug entgleiste, mit seinem Auto auf der Straße neben der Unfallstelle gefahren. „Einfach schrecklich, plötzlich ist der Zug umgekippt“, meinte der geschockte Mann.

Ein Regionalzug ist Freitagmittag nördlich von Garmisch-Partenkirchen entgleist. © Andreas Seiler

Garmisch-Partenkirchen: Landratsamt bestätigt drei Tote und mindestens 60 Verletzte bei Zugunglück

Update vom 3. Juni, 14.28 Uhr: Bei einem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem werden 60 Menschen mit Verletzungen behandelt, 16 davon mit schweren, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen am Freitagnachmittag.

Man könne nicht auschließen, dass aufgrund des Ferienbeginns auch viele Schüler in dem verunglückten Zug gewesen seien. Die Bahn sei ersten Erkenntnissen zufolge entgleist, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Grund hierfür sei unklar.

Insgesamt kippten nach offiziellen Angaben drei Waggons bei dem Unglück um. „Die Menschen werden durch die Fenster gezogen“, sagte der Bundespolizei-Sprecher. Das Zugunglück ereignete sich gegen 12.15 Uhr im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen. Unter den Verletzten seien „alle Altersgruppen“.

Zugunglück in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen - drei Tote bestätigt

Update vom 3. Juni, 14.13 Uhr: Das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat inzwischen in einer Pressemitteilung drei Todesopfer bei dem schweren Zugunglück nahe Garmisch-Partenkirchen bestätigt. Demnach geht die Polizei derzeit von drei tödlich verletzten Personen aus. Außerdem sei eine „unbestimmte Anzahl weiterer Zugfahrgäste verletzt“.

Nach Polizeiangaben habe sich der verunglückte Regionalzug auf dem Weg von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München befunden. Er sei bei Burgrain entgleist. Im Moment läuft noch ein „Rettungs- und Evakuierungseinsatz auf Hochtouren“, so die Polizei.

Update vom 3. Juni, 14.11 Uhr: Im verunglückten Zug sollen sich laut Informationen des BR zahlreiche Soldaten der Bundeswehr befunden haben. Diese hätten bei den Verletzten koordiniert Erste Hilfe geleistet, hieß es. Mann ist dem Sender zufolge zu befürchten, dass auch viele Schulkinder an Bord des Zuges waren.

Update vom 3. Juni, 14.06 Uhr: Bei einem Zugunglück im oberbayerischen Burgrain nördlich von Garmisch-Partenkirchen hat es am Freitag offenbar mindestens drei Tote gegeben. Das gab ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen gegenüber der dpa an. Zudem gibt es zahlreiche Schwerverletzte, hieß es weiter.

Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte sind nach dem schweren Zugunglück in Burgrain im Einsatz. © Josef Hornsteiner/dpa

Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen: Polizei bestätigt mehrere Tote und Verletzte

Erstmeldung vom 3. Juni: Burgrain – Am Freitagnachmittag (3. Juni) ist es in Oberbayern zu einem Zugunglück gekommen: In Burgrain im Kreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Schülerzug entgleist. Dabei sind mehrere Personen gestorben und verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei in Rosenheim sagte, gingen gegen 12.20 Uhr erste Meldungen über das Unglück bei Burgrain auf der Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und München ein. Demnach stürzten mehrere Waggons auf die Seite.

Was genau geschehen ist, ist nach wie vor unklar. Auch, in welche Richtung der Zug unterwegs war und wie viele Fahrgäste sich in den Waggons befanden, muss die Polizei noch feststellen. Sämtliche Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Polizei und Feuerwehr in der Region seien im Einsatz.

Mindestens drei Menschen starben, als ein Zug nahe Garmisch-Partenkirchen entgleiste. © Josef Hornsteiner/dpa

Zugunglück in Burgrain im Kreis Garmisch-Partenkirchen - „Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst“

Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland sprach zunächst von mehrere Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht würden. „Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst“, sagte er. Es sei noch nicht klar, wie schwer verletzt die Menschen seien. Eine Stunde nach dem Unglück bestätigte die Polizei schließlich auch, dass es bei dem Unglück zu Todesopfern kam.

Die Bahn sperrte die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau. Züge aus Richtung München wenden vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr sei in Planung, hieß es auf Twitter. (kuc/dpa)