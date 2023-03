Liste veröffentlicht: Das sind die gefährlichsten Städte in Europa

Von: Martina Lippl

Die gefährlichste Stadt in Europa: Menschen in Bradford (Großbritannien) fühlen sich laut einer Umfrage besonders unsicher. © imago

Wer in einer Stadt lebt oder Urlaub macht, möchte sich sicher fühlen. Die Datenbank „Numbeo“ hat eine aktuelle Liste der gefährlichsten Städte veröffentlicht. Platz Nummer zehn überrascht.

München – Kriminalität, Gewalt und Korruption sind in einigen Städten in Europa offenbar ein Problem. Jedenfalls für das Sicherheitsgefühl der dort lebenden Menschen. Wie es um das persönliche Sicherheitsgefühl steht, wollte die globale Datenbank „Numbeo“ von Nutzern wissen. 100.000 Menschen in über 6.000 Städten weltweit haben sich nach Angaben der Datenbank an der Umfrage beteiligt. Das Ergebnis spiegelt die subjektive Wahrnehmung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage wider. Nach mehreren Kriterien erstellt die Datenbank eigenen Angaben zufolge einen sogenannten Crime-Index. Offizielle Kriminalitäts-Statistiken sind nicht in die Datenbank mit eingeflossen.

Die gefährlichsten Städte in Europa 2023: Das Ranking im Überblick

Bradford in Großbritannien ist laut dem „Numbeo“-Ranking aktuell die gefährlichste Stadt in Europa. Die Menschen in der englischen Metropole in der Grafschaft West Yorkshire (300 Kilometer nördlich von London) fühlen sich offenbar besonders unwohl. Der Crime-Index liegt bei 69,2. Problematisch sind dort offenbar Delikte im Zusammenhang mit Drogen. Die zweit gefährlichste Stadt in Europa liegt in Frankreich: Marseille. Auf Platz drei liegt Catania (Italien). Die italienische Stadt auf Sizilien weist offenbar vor allem wegen Korruption einen schlechten Wert auf.

Platz Stadt Crime-Index 1. Bradford, Großbritanntien 69,2 2. Marseille, Frankreich 64,7 3. Catania, Italien 63,9 4. Coventry, Großbritanntien 63,6 5. Nantes, Frankreich 62,9 6. Birmingham, Großbritannien 62,6 7. Neapel, Italien 61,7 8. Montpellier, Frankreich 60,5 9. Liege, Belgien 60,4 10. Nizza, Frankreich 60,1

Promi-Hotspot Nizza auf Platz 10

Die französische Küstenstadt Nizza ist in dem Ranking auf Platz 10 gelandet. Der mondäne Ort an Côte d‘Azur ist ein echter Promi-Hotspot. Im Sommer tummeln sich in Nizza und Umgebung Millionäre und Hollywood-Stars. Der Reichtum der illustren Urlauber zieht offenbar auch Kriminelle an.

Welche Stadt in Deutschland ist am gefährlichsten?

Großbritannien, Frankreich und Italien sind am häufigsten in der Top-Ten-Liste vertreten. Deutschland ist auf keinem der top 50 Plätze vertreten. Die gefährlichsten Städte in Deutschland sind laut dem Ranking Frankfurt am Main (Platz 53), gefolgt von Bremen (Platz 55) und Berlin (Platz 58). München findet sich demnach auf Platz 149. In der Schweiz sind die Städte Zürich und Bern noch sicherer als die bayerische Hauptstadt. Am sichersten fühlen sich die Menschen offenbar in San Sebastian (Spanien).

„Numbeo“ ist eigenen Angaben „die weltweit größte Sammlung an Daten über Städte und Länder, die durch eine große Zahl an Mitwirkenden bereitgestellt werden“. „Numbeo“ gibt auf seiner Webseite an, die Daten zu analysieren und auch Spam sowie Missbrauch zu verhindern. Doch die Daten sind an sich nicht überprüfbar. Offizielle Daten zu Verbrechen in den jeweiligen Städten fragt die Datenbank aus folgenden Gründen nicht ab: „In einigen Ländern verfügen die Regierungen über detaillierte Statistiken, die auf einer Reihe von gemeldeten Verbrechen pro Kopf basieren. Diese Umfragen eignen sich besonders gut für den Vergleich der Kriminalität zwischen zwei Städten in diesem Land, sind jedoch aus folgenden Gründen nicht so gut im Ländervergleich: In einigen Ländern melden Menschen eine Straftat viel eher als in anderen Ländern. Daten könnten von staatlichen Institutionen gefälscht werden und Daten sind für den größten Teil der Welt nicht verfügbar.“

