21 Jahre unschuldig in Haft: Justizirrtum nach Jahrzehnten aufgedeckt

Von: Victoria Krumbeck

Mehr als zwei Jahrzehnte saß Viggo Kristiansen in einem Gefängnis. © Christian Charisius/dpa

Es ist wohl einer der größten Justizskandale in Norwegen. Ein Mann sitzt unschuldig im Gefängnis und wird nach fast 21 Jahren frei gelassen.

München/Oslo - Es klingt wie in einem Film: Ein Mann sitzt zwei Jahrzehnte im Gefängnis, dann stellt sich heraus, dass er unschuldig ist. Anfang seines 20. Lebensjahres wird der Norweger Viggo Kristiansen zusammen mit Jan Helge Andersen wegen Vergewaltigung und Mord an zwei Mädchen weggesperrt. Fast die Hälfte seines Lebens verbringt der heute 43-jährigen Mann hinter Gittern. Am Freitag gab die norwegische Staatsanwaltschaft bekannt, die Vorwürfe gegen den Mann fallen zu lassen.

Unschuldig im Gefängnis: Norweger wird nach fast 21 Jahren entlassen

Im Mai 2000 wurde Norwegen von einem brutalen Mord erschüttert. Die achtjährige Stine Sofie Sörströnen und die zehnjährigen Lena Slögedal Paulsen wurden vergewaltigt und danach ermordet. Die beiden Mädchen waren auf der Rückkehr von einem Badesee im Freizeitgebiet Baneheia nahe Kristiansand. Die zwei Männer Jan Helge Andersen und Viggo Kristiansen wurden festgenommen.

Kristiansen beteuerte stets seine Unschuld. Doch aufgrund der Aussage seines Mitangeklagten Andersen wurde er in zwei Instanzen 2001 und 2002 zu der damaligen Höchststrafe von 21 Jahren mit der Möglichkeit der weiteren Sicherheitsverwahrung verurteilt. Letztes Jahr wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Dabei kamen erhebliche Zweifel an der Aussage von Anderson auf, der seinen Freund Kristiansen stark belastete.

Unschuldig in Haft: Justizirrtum nach über 20 Jahren aufgedeckt

Anderson bekam aufgrund der Zusammenarbeit mit der Polizei eine mildere Strafe und wurde im Gegensatz zu seinem Freund zu nur 19 Jahren Haft verurteilt. Der Grund an den Zweifeln: Die DNA-Beweise sprachen gegen die These von mehr als einem Täter. Außerdem wurde Kristiansen Handy zu dem mutmaßlichen Zeitpunkt des Verbrechens weit weg registriert. Die Beweise für die Unschuld des Mannes überwogen und er wurde aus dem Gefängnis entlassen.

Der Generalstaatsanwalt Jörn Sigurd Maurud entschuldigte sich ausdrücklich bei Kristiansen für die „begangene Ungerechtigkeit“. Der Fall „hatte zutiefst tragische Folgen, insbesondere für Viggo Kristiansen, der mehr als 20 Jahre Haft verbüßte und damit großer Teile seines Lebens beraubt wurde, und für seine Angehörigen“, sagte er vor Journalisten. Gleichzeitig kündigte er weitere Ermittlungen gegen Andersen an.

Unschuldig im Gefängnis: Etwa drei Millionen Euro Entschädigung für fast 21 Jahre Haft

Auch Norwegens Polizeiführung und der Polizeibezirk, der die Ermittlungen geführt hatte, baten um Verzeihung. Die Justizministerin Emilie Enger Mehl kündigte eine unabhängige Untersuchung zum möglichen Versagen von Polizei und Justiz an. Wenn das Berufungsgericht Kristiansen tatsächlich freispricht, wäre der Fall einer „der größten Justizskandale“, wie Mehl erklärte.

Der Freispruch durch ein Gericht steht noch aus, doch es handle sich nur noch um Formalitäten. Für die zwei Jahrzehnte in Haft könnte der Mann laut seinem Anwalt vom norwegischen Staat umgerechnet über drei Millionen Euro an Wiedergutmachung fordern. Ob die Entschuldigungen und das Geld die verlorene Lebenszeit ersetzen kann, ist fraglich. In einem anderen Fall in den USA, bekam ein Mann, der 39 Jahre unschuldig im Gefängnis saß, rund 19 Millionen Euro. (vk/afp)