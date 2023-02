Zug mit Gift in den USA entgleist – jetzt sterben sogar Haustiere

Von: Martina Lippl

Ein Zug mit giftigen Chemikalien ist im US-Bundesstaat Ohio vor mehr als einer Woche entgleist. Anwohner berichten von toten Fischen und Haustieren. Die Behörden aber sehen keine Gefahr.

East Palestine – Die Bewohner von einem Dorf in Nordosten Ohios (USA) werden aufgefordert, in ihre Häuser zurückzukehren. Luft- und Wasserproben gelten laut den Behörden als sicher. „Es hätte eine Tragödie epischen Ausmaßes werden können“, sagte der Chef der Feuerwehr von dem 4.700-Einwohner Ort East Palestine auf einer Pressekonferenz vergangenen Mittwoch. Anwohner berichten jedoch von toten Fischen im Fluss und toten Hühnern. Sie klagen über Husten und Hautreaktionen.

USA: Güterzug mit giftigen Chemikalien in Ohio entgleist - gefährliche Chemikalien in der Luft

Am 3. Februar 2023 ist ein Güterzug mit 150 Waggons in dem Ort East Palestine im Osten von Ohio entgleist. Mehrere Tankwagen fingen Feuer. Schnell war klar, dass der Zug giftige Chemikalien an Bord hatte. Darunter die hochgiftige Chemikalie, Vinylchlorid und anderen Substanzen. Die Feuerwehr versuchte mit allen Mitteln, den Großbrand zu löschen. Immer wieder waren Explosionen aus der Ferne zu hören, berichteten Anwohner.

Umweltkatastrophe in den USA: Diese Drohnen-Aufnahme zeigt den entgleisten Güterzug, der mit gefährlichen Chemikalien beladen war. © Gene J. Puskar/dpa

Am 6. Februar drohte einer der Tankwagons zu explodieren. Die Temperaturen waren extrem angestiegen. Wegen der Explosionsgefahr wurde eine Evakuierung angeordnet. Der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, forderte alle Bürger im Umkreis von einer Meile (etwa 1,6 Kilometer) um den Unglücksort dringend erneut dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Splitter könnten durch die Explosion bis zu einer Meile weit fliegen. Außerdem sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass giftige Gase freigesetzt werden könnten. Die meisten Anwohner hatten die Gegend schon verlassen, doch einige harrten immer noch in ihren Häusern aus. Dann fackelten die Behörden die Waggons „kontrolliert“ ab, um die giftigen Chemikalien sicher freizusetzen. Riesige Rauchschwaden waren am Himmel zu sehen.

Zugunglück in Ohio: Waggons mit giftigen Chemikalien entgleist

Inzwischen wurde bekannt, dass mehr giftige Chemikalien in den Waggons des Zuges geladen waren, als ursprünglich gemeldet, berichtet das US-Nachrichtenportal ABC News online. Das hätten Datenauswertungen ergeben. Weitere Chemikalien seien nach dem verheerenden Zugunglück in Luft und Boden freigesetzt worden. Unter den Stoffen waren auch Ethylenglykolmonobutylether, Ethylhexylacrylat und Isobutylen, die sich auch in den entgleisten Waggons befanden, wie die Liste zeige.

Vinylchlorid wird vom US-Krebsinstitut als krebserregend eingestuft. Das Gas wird zur Herstellung von PVC-Kunststoffrohren verwendet, die häufig in Sanitäranlagen eingesetzt werden. Vinylchlorid führt zu Schädigung der Leber, Speiseröhre, Milz, Handdurchblutung, Handknochen und Haut. Beim Verbrennen von Vinychlorid entstehen Chlorwasserstoff und Spuren von Phosgen.

Ethylhexylacrylat gilt als krebserregend. Der Kontakt mit Ethylhexylacrylat kann zu Verbrennungen und Reizungen der Haut und der Augen führen, und das Einatmen kann Nase und Rachen reizen und Atemnot und Husten verursachen, so die US-Seuchenbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Die Aufnahme zeigt den Unglücksort von oben: Waggons mit giftigen Chemikalien sind „kontrolliert“ abgefackelt worden. © IMAGO/mpi34

Noch immer giftiger Geruch in der Luft – Bewohner können in ihre Häuser zurückkehren

Die Evakuierungsanordnung wurde jedoch am Mittwoch aufgehoben. Die Behörden forderten die Anwohner auf, in ihre Häuser zurückzukehren. Untersuchungen von Luft und Wasser hätten keine besorgniserregenden Befunde ergeben. 291 Haushalte sind nach Angaben der U.S. Environmental Protection Agency EPA bis zum 13. Februar überprüft worden, darunter auch lokale Schulen und Behörden. Es seien keine Nachweise von Vinylchlorid oder Chlorwasserstoff festgestellt worden. 181 Haushalte würden noch überprüft, heißt es. Die Luftüberwachung würde 24 Stunden am Tag stattfinden. „Anwohner können noch Gerüche von der Unglücksstelle riechen“, schreibt die EPA. Falls Symptome auftreten, sollten sich Betroffene an ihren Gesundheitsdienst wenden.

„Etwas stimmt nicht, wenn die Fische tot im Bach treiben“

Während die Behörden keine Gefahr sehen, tauchen jedoch Berichte von toten Tieren auf. Etwa 3.500 Fische sollen in den Gewässern in der Nähe der Unglücksstelle verendet sein. Einige Giftstoffe sind in den Ohio River gelangt. Wie ABC News berichtet, musste die Trinkwasserproduktion in der Region in West Virginia eingestellt werden, es werde nach alternativen Wasserquellen gesucht. Der Fluss versorgt über fünf Millionen Menschen mit Wasser.

„Sagen Sie mir nicht, dass alles sicher ist. Etwas stimmt nicht, wenn die Fische tot im Bach treiben“, sagte eine Bewohnerin, die in Negley Ohio lebt, einem örtlichen TV-Sender. Sie habe gesehen, wie tote Fische durch den Fluss in ihrem Garten trieben.

Eine Frau, die 16 Kilometer entfernt von der Unglücksstelle lebt, berichtete dem TV-Sender WKBN-TV, dass fünf von ihren Hühnern und der Hahn plötzlich am Dienstag verstorben sind. Und zwar schon einen Tag bevor die Behörden das giftige Vinylchlorid in den Waggons kontrolliert abgefackelten.

Andere Anwohner klagen über Reizhusten seit dem Unfall, fühlen sich nach dem Zugunglück mit ihren Sorgen alleine gelassen. Der Bürgermeister von dem betroffenen Ort East Palestine, Trent Conaway, kündigte für Mittwoch (15. Februar) eine Fragestunde im Rathaus an. (ml)