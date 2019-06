Gefangen in Nord-Irak: Offenbacher IS-Kämpfer verklagt Deutschland

Ein mutmaßlicher IS-Kämpfer aus Offenbach sitzt in Nord-Irak in Gefangenschaft und wartet auf seinen Prozess. Nun möchte er zurück nach Deutschland - und verklagt deshalb die Bundesregierung.

Offenbach – Deniz B., ein mutmaßlicher Angehöriger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und aus Offenbach kommt, will in die Bundesrepublik zurückkehren. Er war 2016 in das Kampfgebiet des IS ausgereist und sitzt wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in kurdischer Haft im Nord-Irak.

Offenbacher IS-Kämpfer im Irak gefangen

Der Offenbacher hat über seine Anwälte Klage vor dem Verwaltungsgericht in Berlin auf Rückholung eingereicht. Dies berichtet hessenschau.de. Deniz B. drohe die Todesstrafe, dennoch wolle Deutschland aus politischen Motiven nicht handeln, so die Anwälte. Die Bundesrepublik sei verfassungsrechtlich zur Rückholung verpflichtet. Das Verwaltungsgericht in Berlin bestätigte uns auf Anfrage den Eingang der Klage.

Anwälte verweisen auf Susanna-Mörder Ali B.

Die Anwälte von Deniz B. verweisen im aktuellen Fall auf die Rückholung des mutmaßlichen Susanna-Mörders Ali B. Spezialkräfte der Bundespolizei hatten den mutmaßlichen Mörder Ali B. aus Nord-Irak nach Deutschland zurückgeholt. Dies sorgte für Aufsehen. Rechtsexperten sahen diese Aktion mit Bedenken. Weil er im Fall Susanna einen Mordverdächtigen möglicherweise illegal nach Deutschland gebracht hatte, ermittelt auch die Staatsanwaltschaft gegen Bundespolizei-Chef Dieter Romann.

