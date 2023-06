Wie ist das Titanic-Tauchboot implodiert? Videosimulation wird im Netz millionenfach geklickt

Ich hab das Video davon gerade auf youtube gesehen

Titanic tourist submersible destroyed: How it happened | About That

https://www.youtube.com/wat...

und hier

Mini-U-Boot „Titan“: Animation zeigt mögliche Implosion

https://www.youtube.com/wat...

Es ist trotzdem grausam so zu sterben und in weiteren Videos wird schon offen von Konstruktionsfehlern gesprochen.

Debris Found In Titanic Sub Search: "It Might Have Imploded When It Hit The Bottom"

https://www.youtube.com/wat...

und hier

How an Engineering Failure Led to the Titan Submarine Implosion

https://www.youtube.com/wat...

sowie hier

These Titanic submarine 'flaws' may be behind disaster

https://www.youtube.com/wat...

Das deutet offenbar darauf hin, dass schon bei der Konstruktion von dem Tauchboot gepfuscht wurde. Siehe auch das Geständnis von Stockton Rush beim Focus.