Braut erlebt böse Überraschung bei Hochzeitstorte - Video geht viral

Von: Nadja Zinsmeister

Eine Braut erlebt an ihrem Hochzeitstag eine böse Überraschung, als sie die bestellte Torte sieht. Daraufhin teilte sie das Erlebnis lachend im Netz.

München – Am eigenen Hochzeitstag eine böse Überraschung erleben? Das dürfte wohl der Albtraum eines jeden Pärchen sein. Einem Ehepaar ist nun ausgerechnet das passiert – und zwar mit ihrer Hochzeitstorte! Doch statt frustriert oder aufgelöst zu reagieren, nahm die Braut den Anblick ihrer bestellten Torte offenbar mit Humor. Und teilte ihn in den sozialen Netzwerken.

„Was ist das?“ – Braut teilt Hochzeitstorte und bricht in Gelächter aus

In einem Video, dass die Braut namens Taylor Hunt auf Tiktok veröffentlichte, zeigt sie zunächst das Foto einer Torte, das sie der Konditorei als Vorlage geschickt hatte. Es handelt sich dabei um eine schlichte, weiße Fondant-Torte mit kleinen weißen Sahnepünktchen überall verteilt. Auf der Seite steht zudem in roter Schrift „Amore“, also übersetzt „Liebe“ auf Italienisch geschrieben. Die Konditorei habe daraufhin gesagt, dass die Torte „einfach“ nachzumachen sei. Für professionelle Konditoren ja wirklich kein Hexenwerk, könnte man meinen.

Dann erzählt Taylor in dem Video, dass ihr Mann am Hochzeitstag vor dem Kuchenessen die Torte checken wollte. „Wir hatten keinen offiziellen Kuchen-Anschneide-Moment“, sagt sie. „Gottseidank, denn das war letztendlich die Torte!“ Daraufhin zeigt sie ein weiteres Foto. Darauf zu sehen: Drei Schichten eines Kuchen, die lieblos mit Creme übereinander geschichtet wurden. Kein weißer Fondant. Kein „Amore“-Shriftzug. Stattdessen hatte die Konditorei eine Schokoladen-Platte mit der Aufschrift „My Darling“, also „Mein Liebling“, oben drauf gelegt.

Braut erlebt böse Überraschung bei Hochzeitstorte: „Einige Details vergessen“

Ob die Torte schön ist, ist natürlich Geschmacksache. Feststeht aber, dass sie keinesfalls so aussieht, wie die Braut sie bestellt hatte. „Ich glaube der witzigste Part war, dass meine Mama verantwortlich für den Kuchen war. Sie hat sofort den Konditor angerufen und gefragt, ob wir den falschen Kuchen bekommen haben“, erzählt sie weiter. Aber Fehlanzeige: Die Konditorei habe daraufhin lediglich behauptet, bei der Hochzeitstorte einige „Details vergessen zu haben“.

Das Video ging auf TikTok viral und wurde bereits über 740.000 Mal gesehen. Viele User in den Kommentaren wollten nicht glauben, dass sie tatsächlich die richtige Torte geschickt bekommen und die Konditorei keine Kostenerstattung angeboten hatte. Es meldeten sich auch einige, die sich selbst als Konditoren oder Bäcker bezeichneten. „Ich würde mich nie erdreisten, einen solchen Kuchen zu verschicken“, schrieb beispielsweise eine Konditorin unter das Video.

