Versuchte Vergewaltigung in Gelsenkirchen – die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die eine versuchte Vergewaltigung in Gelsenkirchen beobachtet haben.

ERMITTLUNGEN LAUFEN

Ein unbekannter Mann hat in Gelsenkirchen eine Frau verfolgt und von hinten angefallen. In ihrer Not versuchte sie, von anderen Autofahrern Hilfe zu bekommen - zunächst vergebens.