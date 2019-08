Pink-Konzert in Gelsenkirchen: Polizei befürchtet Verkehrschaos wegen Großbaustelle

US-Popstar Pink tritt am Freitag, 9. August, mit einer spektakulären Show in der Veltins Arena in Gelsenkirchen auf.

Autofahrer sollten auf ÖPNV umsteigen

Am Freitag tritt Pink in Gelsenkirchen auf. Vor dem Konzert bahnt sich ein Verkehrschaos wegen einer Großbaustelle an. Hier sind Tipps, wie man den Stau vermeiden kann.