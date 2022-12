Humoristischer Jahresrückblick: Dieter Nuhr knöpft sich Klima-Aktivisten vor

Von: Stella Henrich

Satiriker Dieter Nuhr machte für die ARD-Anstalt den Jahresrückblick „Nuhr 2022“. Karl Lauterbach, die Fußballnationalmannschaft, Berufspolitiker und die „Letzte Generation“ standen auf dem Programm des Comedian.

München ‒ Satiriker Dieter Nuhr stand auf der Bühne vor vollem Haus und kam lange nicht zu Wort. „Sie müssen sich jetzt beruhigen“, forderte der Comedian sein Publikum auf, das ihm lange applaudierte. Dann brachte er das Jahr 2022 mit einem Satz auf den Punkt: „Es war ein tolles Jahr“. Es war ein Mega-Jahr, in dem nicht alles schlecht war. Der Sommer war herrlich, wolkenlos, sonnig oder wie der Deutsche in seiner unnachahmlichen positiven Art sagt: Dürre. „Den Birken ging es schlecht, die Fichten gingen ein, der Wald stirbt, die Welt geht unter. Alles normal - also deutsche Verhältnisse.“

Nuhr selbst fand den Sommer übrigens wunderbar. Aber niemand traute sich seiner Beobachtung nach, zu sagen „Schönes Wetter heute. Denn dann galt man im Grunde schon als Klimaleugner“. Die Pointe saß. Applaus vom Publikum. Und dann kam „der Frost“. Sein Tipp. Es lohne sich gar nicht, die Heizung anzumachen. Es sei doch schon bald wieder Sommer. Und so hüpfte der Satiriker von Wort zu Wort, von Gedanke zu Gedanke in seinem knapp 60-minütigen Programm. Und immer mit feinsinnigen Anspielungen auf die deutsche Lebensfreude. Wie etwa Weihnachtsplätzchen bereits im September zu backen, weil die Leute nicht wussten, ob der Backofen im Winter noch Strom haben würde.

Nuhr spaßt über die Aktivisten in seiner Show: Klima-Kleberin der „Letzten Generation“ hat sich auf einer Straße festgeklebt. (Symbolbild) © Jean MW/imago

Nuhrs humoristischer Jahresrückblick: „Letzte Generation“ und Sommersong „Layla“, das bewegte Leben von Boris Becker - Nuhr nimmt alles aufs Korn

Nuhr kämpfte weiter entschieden gegen die Weltuntergangsstimmung an. Auch die Klimaaktivisten nahm er ins Visier. Vor allem, weil Forscher herausgefunden hätten, dass die Welt nicht untergehen wird. Die Forscher haben nämlich festgestellt, „dass dies noch etwa fünf Milliarden Jahre dauert wird“. Das hieße, dass die „Letzte Generation“ vorhabe, sehr alt zu werden, scherzt Nuhr. Langer Applaus.

„Dass die sich nicht fortpflanzen, wundert mich nicht, wir haben in dem Alter rumgemacht, die kleben sich fest“. Nuhrs Gesichtsausdruck - nein, als Zuschauer möchte man eigentlich nicht in sein heimisches Fernsehgerät gucken, der Berufslustige sieht beim Aussprechen der Worte fast ein wenig angeekelt aus. „Was soll das?“ Wieder Applaus. Die Kamera fängt die Szene von oben aus der Vogelperspektive ein. Bühne und Publikum in blaues Licht getaucht. „Ja, es war ein gutes Jahr“. Auch wenn die Bahn nicht immer pünktlich fahre, fast 500.000 Geldautomaten gesprengt wurden, Boris Becker umgezogen ist - zweimal sogar - „offenbar war es ein Zeitvertrag“. Lacher. Selbst die fröhlichen Lieder im Sommer fand Nuhr gut. Allen voran den Ballermann-Song „Layla“. „Soviel Puff gab es bei uns nicht mehr, seitdem man nicht mehr mit dem Zug in den Puff nach Barcelona fährt“. Das Lied war so fröhlich, dass es verboten werden musste. Erstmals echt erkennbare Heiterkeit beim Comedian. Es gebe eben noch Renitenz gegen das Spießertum.

Nuhrs humoristischer Jahresrückblick: Karl Lauterbach warnt weiter und die Fußballnationalmannschaft ist ein freilaufender Hühnerhaufen

In seinem ARD-Rückblick nimmt Dieter Nuhr sich auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor. „Ich habe auf dem Weg einen gesehen, allein im Auto, mit Maske. Da habe ich gedacht: Der Lauterbach kommt auch“, sagte Nuhr. Wahrscheinlich werde der noch 2034 warnen, vielleicht – so Nuhr – „in der Insassenzeitschrift einer Psychiatrie“. Dabei „ist die Maske nur noch dort vorgeschrieben, wo man nicht weiß, ob’s überhaupt noch weitergeht – im Altenheim und in der Bahn.“ Ok, so kalauert halt nur der Nuhr. „Es war ein großartiges Jahr“.

Politiker muss man nicht lernen, Politiker werden gewählt. Ich finde es unglaublich angenehm, dass das bei Elektrikern anders ist. Wir haben Fachkräftemangel.

Die Fußballnationalmannschaft sei durch einen Haufen Hühner ersetzt worden. „Zumindest freilaufend“. Kleiner Tipp vom Satiriker: „Vielleicht hätten sich die Spieler vor der WM auch mal mit einem Ball beschäftigen sollen“. Tschüss Katar. Und eh, was ist das schon wieder für eine deutsche Arroganz, andere Völker für ihre Rückständigkeit zu maßregeln und sie so umzuerziehen, bis sie unseren Maßstäben entsprechen. „Als wenn wir das könnten“. Die Kamera schwenkt kurz aufs Publikum, das sichtlich erleichtert wirkt, über die offenen Worte des Spaßmachers.

Gut nur, dass sich beim Jahresrückblick niemand aus dem Publikum beim Dieter auf der Bühne festgeklebt hatte. So ging nicht nur Dieters Jahresrückblick für ihn toll, sondern auch der Abend in der ARD für alle anderen toll zu Ende.