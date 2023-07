„Letzte Generation“ klebt sich auf dem Brenner fest: Video zeigt – Wütende Urlauber attackieren Klima-Kleber

Wo sind unsere Politiker?

Wenn ich den Text richtig verstanden habe, dann fand die Aktion im Raum Matrei am Brenner statt, also in Österreich. Wenn Sie unsere (deutschen) Politiker meinen, dann gebe ich Ihnen recht. Aber ich glaube, in Österreich lässt man sich nicht so viel bieten wie bei uns. Dort greift man härter und konsequenter durch. Aber was mit diesen "Aktivistinnen und Aktivisten" passiert, erfährt man wahrscheinlich nicht.