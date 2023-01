Eskalation in Wien: Mann schleift Klima-Aktivisten schimpfend von Zebrastreifen – Video zeigt Ausraster

Von: Anna Lorenz

Teilen

Die Klima-Aktivisten der Gruppierung „Letzte Generation“ sind auch in Österreich aktiv. In Wien kam es nun zum Eklat: Straßenblockierer brachten einen Mann zum Ausrasten.

Wien – Es ist der Morgen des 11. Januar, Berufsverkehr beherrscht die Straßen von Wien. Autos drängen, jeder muss in die Arbeit oder zu einem Termin. Der Wiener Gürtel, Hauptschlagader des städtischen Verkehrsleitsystems, ist wie meistens gespickt voll mit Autos – nichts geht mehr. Grund ist jedoch an diesem Mittwochmorgen nicht nur das hohe Aufkommen an Fahrzeugen, sondern vielmehr ein Protest der Gruppierung „Letzte Generation“, die den Fluss der rollenden Karawane auf dem Wiener Teer zum Erliegen bringt.

„Letzte Generation“ kämpft um das Klima – die Reaktionen sind von jeher gemischt

„Letzte Generation“ – die einen unterstützen ihre Ziele, die anderen hassen sie, so könnte man es salopp zusammenfassen. Die Gruppierung von Klimaaktivisten, die weltweit agiert, greift seit Monaten zu drastischen Methoden, um auf die Veränderung der Natur durch den Klimawandel aufmerksam zu machen. Insbesondere von sich reden machte die Gruppierung mit Angriffen auf diverse Kunstwerke. Zum Einsatz kamen nicht nur verschiedene Lebensmittel, sondern auch Kleber, mit dem sich die Aktivisten an entsprechenden Meisterstücken fixierten.

Eskalation im Berufsverkehr: Mann bugsiert Aktivisten zeternd von Wiener Gürtel

Gegenwärtig ruhen die Augen der geneigten Betrachter wohl insbesondere auf dem nordrhein-westfälischen Weiler Lützerath, wo Klimademonstranten für ein Räumungsmoratorium auf die Barrikaden gehen. Doch auch der alltägliche Kampf der Mitglieder von „Letzte Generation“ geht weiter. So brüstet sich nun die österreichische Fraktion der Gruppierung damit, den Wiener „Gürtel komplett blockiert“ zu haben. Obwohl man Tags zuvor noch abgeführt wurde, „sitzen wir heute wieder auf der Straße“, schreibt die Gruppe auf Twitter. Dass davon nicht jeder begeistert ist, beweist das zugehörige Video. Darin zu sehen ist ein Mann, der unter lautem Gezeter Demonstranten von der Straße zieht.

Die Mitglieder von „Letzte Generation“, die einen Fußgängerüberweg blockieren, bleiben aber hartnäckig, sodass der Mann auch mit Tritten versucht, die Aktivisten zu vertreiben. Die Aufnahmen zeigen, wie groß das Eskalationspotenzial der Protestaktionen ist. Nicht umsonst war bei der Blockade des Wiener Gürtels ein großes Aufgebot an Polizisten zugegen, kam es doch erst vorige Woche bei einer Straßenblockade in Köln zu Übergriffen. Inwieweit der Ausraster in Österreich zu Verletzungen geführt hat beziehungsweise Konsequenzen zeitigt, ist bis dato ungewiss.