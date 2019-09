Genetiker verrät: „Das ist für unsere Haut superschädlich ...“

Wie können wir Menschen möglichst lange leben? Was begünstigt eine gute Gesundheit? Genetiker Dr. Martin Denzel hat die Antworten.

München - Keiner kann es verhindern, auch wenn wir alle es versuchen: Wir werden älter. Aber was steckt dahinter, ­welchen Einfluss habe Gene, Stress und Lebensstil? Dr. Martin Denzel, Genetiker beim Max-Planck-Institut in Köln, erklärt, was es damit auf sich hat.

Herr Denzel, ab wann altert der Mensch?

Dr. Martin Denzel: Das lässt sich nicht so leicht beantworten. Das Altern geht recht früh los. Die beste Fitness des Organismus wird bis zur erfolgreichen Fortpflanzung erhalten. Im Sinne der Evolution wird nur die belohnt, daher gibt es danach keinen wirklichen Grund, den Organismus fit zu halten, und wir altern.

Wie wird das Altern definiert?

Denzel: Es hängt an der Fähigkeit, mit externem Stress umzugehen. Je jünger bzw. fitter ein Organismus ist, desto besser kann er sein inneres, physiologisches Gleichgewicht halten. Mit steigendem Alter sinkt diese Fähigkeit. Das führt zu Krankheiten. Aber das läuft bei jedem zu einem anderen Zeitpunkt ab.

Wie viel liegt an den Genen? Wie viel haben wir selbst im Griff?

Denzel: Es ist in jedem Fall ein Zwischenspiel zwischen äußeren Faktoren – wie Lebensumständen und Verhalten – und Genetik. Gerade bei uns Menschen ist der Einfluss der Umwelt sehr dominant. Ein Beispiel: Vor der industriellen Revolution lag die Lebenserwartung im Durchschnitt bei 40 Jahren. Heute hat sie sich fast verdoppelt – dabei sind nur eine Handvoll Generationen dazwischen. In solch einer kurzen Zeit passiert keine Evolution, keine relevante genetische Veränderung. Also liegt es eindeutig an den äußeren Umständen. Das geht von Kindersterblichkeit über medizinische Versorgung bis hin zu einem gesünderen Lebensstil.

Gibt es wirklich „gute Gene“?

Denzel: Es gibt dazu Studien von Kollegen aus den Niederlanden, die bestätigen, dass es vererbbare Merkmale gibt, die das Altern beeinflussen. Aber da reden wir von Menschen, die über 110 Jahre alt werden. Und von denen gibt es nicht allzu viele. Die meisten von uns müssen sich damit abfinden, dass es in erster Linie die Umweltfaktoren sind, die unser Altern bestimmen.

Was beschleunigt das Altern?

Denzel: Auch hier gibt es die genetischen – die endogenen – Faktoren und die Umwelt. Aber es sind eben nicht nur Nikotin oder Alkohol, die uns altern lassen. Sondern auch die Nebenprodukte von normalen, biochemischen Prozessen in unseren Zellen. Einfach nur, weil wir einen Energieumsatz haben. Dabei entstehen Beiprodukte wie Sauerstoffradikale beim Energiestoffwechsel, die potenziell toxisch sind, mit denen wir aber gut umgehen können. Die entstandenen Schäden werden einfach repariert. Im Alter sinkt jedoch diese Fähigkeit zunehmend.

Davor kann man sich ja gar nicht schützen…

Denzel: Ein anderes Beispiel sind UV-Strahlen. Superschädlich, da sie unsere DNA kaputtmachen. Aber wir haben Reparatursysteme, die die DNA wieder flicken. Es ist eine falsche Annahme, dass, wenn alles gut ist, der Körper keinen Stress hat – er kann nur besser damit umgehen. Mit dem Alter sinkt die Reparaturfähigkeit, weil es evolutionsbedingt nicht mehr notwendig angesehen ist.

Was kann man dann gegen das Altern tun?

Denzel: Mit der Ernährung kann man viel bewirken: mit der Kalo­rien­­re­s­triktion, sprich durch eine reduzierte Zufuhr von Energie. Aber ohne zu hungern! Die Körperzellen merken: Sie bekommen weniger Energie und müssen daher fitter bleiben, und reagieren dementsprechend. Das Intervallfasten, sprich Essen in einem eng gefassten Zeitraum, wirkt ähnlich.

lmb