Brückeneinsturz in Genua: Sampdoria Genua will aufgrund des Unglücks Fußballspiel verlegen 

Tragisches Unglück in der italienischen Hafenstadt Genua: Beim Einsturz der vierspurigen Autobahnbrücke der A10 sind am Dienstag mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt.

In der italienischen Hafenstadt Genua ist am Dienstagmittag (14. August 2018) kurz nach 11.30 Uhr die vierspurige Autobahnbrücke der A10 auf einer Länge von rund 200 Metern eingestürzt.



Bei dem Brückeneinsturz sind mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche Menschen wurden verletzt.

Der Großeinsatz der Rettungskräfte ist im Gange. Die A10 bleibt bis auf unbestimmte Zeit gesperrt. Die italienische Regierung rief einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand aus.



Staatsanwaltschaft befürchtet noch zahlreiche Vermisste unter den Trümmern.

Die Aktie des italienischen Infrastruktur-Gruppe Atlantia brach am Donnerstag um 24 Prozent ein.

14:34: Nach dem Brückeneinsturz in Genua mit vielen Toten will der örtliche Erstligist Sampdoria sein Auftaktspiel in der Serie A verschieben. Der Verein habe bei der Liga die Verschiebung des Heimspiels gegen Florenz beantragt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Clubkreise. Die Partie sollte nach bisheriger Planung am Sonntag (18.30 Uhr) stattfinden. Ob die Liga dem Wunsch nachkommt, war am Donnerstag zunächst unklar.

13.58 Uhr: In den Trümmern der eingestürzten Autobahnbrücke von Genua läuft die Suche nach möglichen weiteren Opfern oder Überlebenden weiter. Unterstützt durch Bagger und Kräne suchten die Rettungskräfte am Donnerstag nach Hohlräumen, in denen sich noch Vermisste befinden könnten. Die Regierung korrigierte die Zahl der Todesopfer von 39 auf 38. Für Samstag kündigte sie Staatstrauer an.

„Wir suchen immer noch nach Hohlräumen, in denen Menschen sein könnten - lebendig oder nicht“, sagte Feuerwehrsprecher Emanuele Gissi. „Letzte Nacht hatten wir kein Glück, wir haben niemanden gefunden.“

Spezialisten arbeiteten daran, die Trümmer in große Betonblöcke zu zerschneiden und mit Kränen abzutragen, um Spürhunde in den Schutt schicken zu können. Die Arbeit sei sehr gefährlich, da die Trümmer und auch der noch stehende Rest der Autobahnbrücke instabil seien, betonte Feuerwehrsprecher Gissi.

Brückeneinsturz in Genua: Trauerfeier für Todesopfer abgehalten

Wegen dem Unglück in Genua am Samstag soll in der Messehalle Fiera de Genova eine Trauerfeier für die 38 Todesopfer abgehalten werden. Bei dem Unglück wurden außerdem 16 Menschen verletzt, neun von ihnen schwer.

Innenminister Matteo Salvini sagte am Mittwochabend, die Präfektur habe zahlreiche Vermisstenmeldungen erhalten. Es sei „aber schwer zu beurteilen, ob jemand nicht ans Telefon geht, weil er im Urlaub am anderen Ende der Welt ist, oder weil er unglücklicherweise dort unten liegt“.

Auf dem stehen gebliebenen Rest der Brücke stand am Donnerstag weiterhin der inzwischen durch Fotos berühmt gewordene grüne Lkw kurz vor dem Abgrund - mit immer noch laufendem Motor. Sein Fahrer war nach dem Unglück in Panik aus dem Laster gesprungen und davongerannt, ohne den Motor auszustellen. Auch die Scheibenwischer liefen weiterhin, weil es zum Zeitpunkt des Brückeneinsturzes geregnet hatte. Nach Angaben der Spedition hat der Lkw genug getankt, um noch tagelang laufen zu können.

Die Regierung verhängte einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand in der Hafenstadt. Damit werden unter anderem Hilfen für die mehr als 630 Anwohner erleichtert, die nach dem Einsturz ihre teilweise unter der Brückenkonstruktion stehenden Wohnhäuser verlassen mussten.

Brückeneinsturz in Genua: EU-Kommission wehrt sich gegen Sparvorwurf

13.51 Uhr: Die eingestürzte Autobahnbrücke in Genua war Teil eines europäischen Fernstraßennetzes und unterlag deshalb besonderen Prüf- und Sicherheitsauflagen der EU. Dies stellte die EU-Kommission am Donnerstag klar. Verantwortlich für die Umsetzung seien die italienischen Behörden.

Die Brücke ist Teil des sogenannten TEN-T-Netzes, das schnelle Verbindungen innerhalb der ganzen EU sichern soll. Die besonderen Sicherheitsvorgaben sind in einem eigenen Regelwerk festgeschrieben.

„Die Sicherheit muss entsprechend den Vorgaben der EU-Richtlinie über ein Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur sichergestellt, überprüft und wenn nötig verbessert werden“, betonte ein Kommissionssprecher. Bei privatisierten Straßen sei der Betreiber zuständig.

Die Kommission wies abermals Aussagen des italienischen Innenministers Matteo Salvini zurück, wonach Brüsseler Sparvorgaben für die marode Infrastruktur des Landes mitverantwortlich sein könnten. EU-Staaten könnten politische Prioritäten im Rahmen der geltenden Haushaltsregeln selbst festlegen, wiederholte der Sprecher.

12.34 Uhr: Die Staatsanwaltschaft in Genua befürchtet, dass sich noch zahlreiche Vermisste unter den Trümmern der am Dienstag eingestürzten Autobahnbrücke befinden. „Es könnte noch zehn bis 20 vermisste Personen geben“, sagte der leitende Staatsanwalt Francesco Cozzi laut Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag in der italienischen Hafenstadt. Cozzi hatte am Mittwoch die Zahl der Todesopfer auf 42 beziffert, während die Präfektur 39 bestätigte.

10.29 Uhr: Nach dem Brückeneinsturz von Genua ist die Aktie des italienischen Infrastruktur-Gruppe Atlantia an der Börse in Mailand abgestürzt. Der Kurs brach am Donnerstag um 24 Prozent ein. Zuvor war die Aktie des Mutterkonzerns des Autobahnbetreibers Autostrade per l'Italia für knapp eine Stunde vom Handel ausgesetzt worden.

Video: "Apokalyptische Bilder" - ein Genua-Überlebender erzählt

Brückeneinsturz in Genua: Unter den Opfern befinden sich mindestens drei Minderjährige

9.06 Uhr: Am zweiten Tag nach dem verheerenden Brücken-Einsturz in Genua mit rund 40 Toten schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. „Leider ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter den Trümmern weitere Opfer befinden, sehr hoch“, sagte der italienische Innenminister und Vize-Regierungschef Matteo Salvini am Mittwochabend dem Fernsehsender La7.

Für die 39 offiziell bestätigten Toten soll es am Samstag ein Begräbnis geben, erklärte Regierungschef Giuseppe Conte auf Facebook. Für den Tag soll auch eine Staatstrauer gelten. Die Staatsanwaltschaft hatte die Zahl der Toten am Mittwoch sogar mit 42 beziffert. Unter den Opfern sind mindestens drei Minderjährige im Alter von 8, 12 und 13 Jahren. 15 Menschen sind der Präfektur zufolge verletzt, neun von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist unklar.

Die Regierung hatte am Mittwoch den Notstand für die Hafenstadt verhängt und fünf Millionen Euro Nothilfe bereit gestellt. Das Dekret soll ermöglichen, „erste wichtige Maßnahmen zu treffen, um dem Ausnahmezustand zu begegnen“, erklärte Conte. Dazu gehöre, schnellstmöglich die Sicherheit in der betroffenen Region der Stadt zu garantieren und Betroffenen zu helfen. Der Notstand soll zwölf Monate gelten und in diesem Zuge auch ein Sonderbeauftragter für den Wiederaufbau benannt werden.

Vieles deutet darauf hin, dass die Brücke abgerissen und eine neue errichtet werden soll. Die Tragödie hat Hunderte Menschen obdachlos gemacht: Sie mussten ihre Häuser nahe der Brücke aus Sicherheitsgründen verlassen - und das möglicherweise für immer. „Bis Ende dieses Jahres werden wir all diesen 634 in Sicherheit gebrachten Genuesen ein neues Zuhause geben“, versprach Salvini.

Brückeneinsturz in Genua: Das waren die News aus Italien vom 15. August 2018:

22.26 Uhr: Mittlerweile werden einzelne Schicksale bekannt, die extrem erschütternd sind. Die Trauer um die Toten nach dem Brückeneinsturz von Genua ist groß. Noch sind nicht alle Opfer geborgen, Rettungskräfte suchen noch nach Vermissten. Stundenlang wartete etwa eine Familie vergebens auf ihre Verwandten, die zu Besuch kommen wollten, bis sie die schrecklichen Nachrichten im Fernsehen sahen. Der Brückeneinsturz von Genua löschte eine junge Familie aus*.

19.53 Uhr: Ministerpräsident Giuseppe Conte rief einen nationalen Trauertag aus. Der Termin stehe jedoch noch nicht fest, da der Trauertag mit den Beerdigungen der Opfer zusammenfallen solle. Die Stadt Genua setzte ihrerseits zwei Trauertage an.

Brückeneinsturz in Genua: Italienische Regierung ruft Ausnahmezustand aus

18.29 Uhr: Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua hat die italienische Regierung einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand für die Hafenstadt verhängt. Bei einer Krisensitzung des Ministerrates am Mittwoch in Genua sei außerdem eine Soforthilfe von fünf Millionen Euro freigegeben worden, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Bei dem Einsturz der viel befahrenen Morandi-Brücke am Dienstag waren nach neuen Angaben mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen.

16.19 Uhr: Einen Tag nach dem Brückeneinsturz in Genua hat die italienische Regierung dem Autobahnbetreiber die Schuld an dem Unglück gegeben. Die Regierung drohte am Mittwoch der Firma Autostrade per l'Italia mit dem Entzug ihrer Lizenz und hohen Strafzahlungen. Vize-Ministerpräsident Luigi di Maio sagte, Instandhaltungen an der Brücke hätten nicht stattgefunden. Rettungskräfte suchten unterdessen weiter nach Opfern oder Überlebenden. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 39.

Verkehrs- und Infrastrukturminister Danilo Toninelli forderte die Führung von Autostrade per l'Italia zum Rücktritt auf. Außerdem prüfe die Regierung die Auflösung des Vertrags mit der Firma sowie die Forderung von Strafgeldern von bis zu 150 Millionen Euro, erklärte er im Online-Netzwerk Facebook. Toninelli begründete die Überlegungen der Regierung mit Vertragsbrüchen seitens des Unternehmens.

+ Rettungskräfte suchten auch in der Nacht noch nach Opfern des Brückeneinsturzes in Genua. © dpa / Antonio Calanni

15.50 Uhr: Die Morandi-Brücke in Genua ist schon lange umstritten. Die Ingenieurswebseite "ingegneri.info" nannte das Unglück am Mittwoch eine "vorhersehbare Tragödie" - es habe immer schon "strukturelle Zweifel" am Bau des Ingenieurs Riccardo Morandi gegeben. Die Brücke wurde zwischen 1963 und 1967 gebaut. Der inzwischen verstorbene Morandi ist für seine Brückenbauten berühmt, bei denen er eine spezielle Konstruktionsweise mit Spannbeton, also Beton mit gespannten Stahleinlagen, verwendete. Schon lange seien allerdings die Probleme dieser Bauart bekannt, kritisierte Antonio Brencich, ein Experte für Betonbau von der Universität Genua. „Morandi wollte eine Technologie verwenden, die er patentiert hatte und die danach nicht mehr benutzt wurde", sagte er dem Sender Radio Capitale. Diese Technologie habe "versagt". Brencich hatte schon vor Jahren Bedenken über das 1,18 Kilometer lange Bauwerk geäußert.

Brückeneinsturz in Genua: Rom sucht nach Schuldigen

14.22 Uhr: Nach dem schweren Brückeneinsturz in Genua will die italienische Regierung den Autobahnbetreiber zur Rechenschaft ziehen. Verkehrsminister Danilo Toninelli forderte die Führung des Privatunternehmens Autostrade per l'Italia am Mittwoch zum Rücktritt auf. Außerdem prüfe die Regierung die Auflösung des Vertrags mit der Firma sowie Bußgeldforderungen von bis zu 150 Millionen Euro, erklärte er auf Facebook. Das Unglück setzt auch den Mutterkonzern Atlantia unter Druck. Verkehrsminister Toninelli begründete die Überlegungen der Regierung mit Vertragsbrüchen seitens des Unternehmens. Der Vize-Regierungschef und Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, machte die Firma direkt für das Unglück verantwortlich: "Die Verantwortlichen haben einen Namen und einen Vornamen und es sind Autostrade per l'Italia", sagte er im italienischen Radio. Die Brücke sei nicht durch Schicksal eingestürzt, sondern weil die Wartung nicht erfolgt sei. "Die Rücknahme der Konzessionen ist das Minimum", sagte Innenminister Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega dazu im italienischen Radio. Er werde an sämtliche andere Lizeninhaber schreiben und sie fragen, wieviel ihres Budgets sie in die Sicherheit der Brücken investierten.

+ Die eingestürzte Autobahnbrücke in Genua bietet ein Bild des Grauens. © dpa / Flavio Lo Scalzo

12.10 Uhr: Die vorläufige Zahl der Toten stieg am Mittwoch auf 42 an. Unter den Opfern sind mindestens drei Minderjährige im Alter von 8, 12 und 13 Jahren. 16 Menschen seien verletzt, der Zustand von 12 Personen sei kritisch, teilte die Präfektur mit. Es werde erwartet, dass die Zahlen weiter steigen, sagte Regionalpräsident Giovanni Toti laut Nachrichtenagentur Ansa nach einem Besuch von Verletzten in einem Krankenhaus zusammen mit Regierungschef Giuseppe Conte. Für den Großteil der Verletzten gebe es gute Heilungschancen. Es gebe aber unter der Brücke noch immer „zahlreiche Vermisste“, sagte Toti.

Brückeneinsturz in Genua: „Ich sah Autos, die vor mir hinunterfielen“

10.04 Uhr: Er hatte unfassbares Glück im Unglück: Der Fahrer eines LKWS der Supermarktkette „Basko“ saß am Steuer, als die Autobahnbrücke in Genua einstürzte. „Es war viel los auf der Autobahn, deswegen floss der Verkehr nur sehr langsam“, erzählte der Familienvater italienischen Medien. Zum Glück habe er den Sicherheitsabstand zu den Autos vor ihm eingehalten. „Ein Auto überholte mich links, ein anderes Auto war vor mir. Ich sah die Autos, die vor mir hinunterfielen. Als ich sah, was passierte, bin ich voll auf die Bremse, habe den Rückwärtsgang eingelegt und bin ein paar Meter zurückgefahren.“ Dann sei er ausgestiegen und einfach nur gerannt.

8.13 Uhr: Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke im italienischen Genua sind bei den nächtlichen Rettungsarbeiten weitere Leichen geborgen worden. Die Zahl der Toten stieg damit auf 37, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am frühen Mittwochmorgen unter Berufung auf die Präfektur in Genua berichtete.

Brückeneinsturz in Genua: Profi-Fußballer überlebt wie durch ein Wunder

8.12 Uhr: Es sind schreckliche Bilder, die uns derzeit aus Italien erreichen. Doch jede Tragödie schreibt auch ihre Wunder - wie das von Ex-Profi-Fußballer Davide Capello, der den Einsturz des Viadukts in Genua überlebte.

6.19 Uhr: Mittlerweile ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 31 gestiegen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Innenministerium. Unter den Opfern seien auch drei Minderjährige im Alter von acht, zwölf und 13 Jahren. Darüber hinaus seien 16 Menschen verletzt worden.

6.12 Uhr: Nach der Tragödie in Italien stellt sich auch in Deutschland die Frage nach dem Zustand der Brücken. Ein Experte hat nun Zweifel an der Stabilität von deutschen Autobahnbrücken geäußert. „Unsere Brücken verrotten gefährlich, ein Einsturzrisiko kann inzwischen nicht mehr ausgeschlossen werden“, sagte der Bauingenieur und Architekt Richard J. Dietrich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwoch).

Dietrich, der dem Bericht zufolge selbst zahlreiche Brückenbauten verantwortet, sieht vor allem im überwiegend verwendeten Werkstoff Beton ein Problem: Schäden würden erst spät, wenn nicht gar zu spät sichtbar. „Wenn der Beton Risse hat, durch die Feuchtigkeit eindringt, löst sich irgendwann der Zement auf, dadurch rostet die freigelegte Stahlbewehrung, und spätestens dann leidet die Stabilität.“ Dietrich sprach sich für die Rückkehr zu Stahlbrücken aus, die deutlich langlebiger und weniger anfällig für Schäden seien.

+ Ein Lastwagen liegt umgekippt in den Trümmern der eingestürzten Autobahnbrücke. © dpa / Luca Zennaro

Brückeneinsturz in Genua: Das geschah am Dienstag - Zahl der Toten noch unklar

22.36 Uhr: Die Region Ligurien teilte via Twitter mit, dass der Ausnahmezustand am Mittwoch (15. August) verhängt wird. Offiziell bestätigt sind demnach bislang 26 Todesopfer, 15 Verletzte, nun davon in einem sehr kritischem Zustand. Nach dem Einsturz der Brücke mussten insgesamt 440 Menschen ihre Häuser in der näheren Umgebung des Unglücksortes verlassen.

20.24 Uhr: "Die gesamte Morandi-Brücke muss abgerissen werden, was sich gravierend auf den Verkehr und die Probleme von Bürgern und Unternehmen auswirken wird", sagte Infrastrukturminister Edoardo Rixi, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Noch sind die Ursachen für den Einsturz unklar. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte ein heftiges Unwetter, Zeugen berichteten von einem Blitzeinschlag.

Nach Einsturz von Autobahnbrücke suchen Retter nach Überlebenden

19.06 Uhr: Nachdem verheerenden Unglück in Genua suchen die Einsatzkräfte weiter mit Spürhunden in den tonnenschweren Trümmern nach Opfern.

17.25 Uhr: Die Zahl der Opfer in Genua ist nach dem Einsturz einer vierspurigen Autobahnbrücke am Dienstag weiter gestiegen. Es seien mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Feuerwehr.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, das Generalkonsulat Mailand stehe in engem Kontakt mit den italienischen Behörden, um Informationen auch zu eventuellen deutschen Opfern zu sichern. Weitere Angaben konnten nicht gemacht werden.

17.04 Uhr: Bei dem Brückeneinsturz in Genua sind nach jüngsten Angaben mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Der italienische Innenminister Matteo Salvini sagte am Dienstag, es gebe etwa "30 bestätigte Tote und viele Schwerverletzte".

16.32 Uhr: Zum Zeitpunkt des Brückeneinsturzes waren 35 Fahrzeuge und drei Laster auf der Autobahnbrücke unterwegs, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

#Genova #14agosto Per il traffico locale si consiglia di non percorrere le Autostrade e di fruire della viabilità ordinaria.

Si consiglia di evitare le aree limitrofe al #crolloponte per non essere d’intralcio alle operazioni di soccorso. pic.twitter.com/d5jKI9izBc — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018

16.01 Uhr: Über 200 Rettungskräfte sind am Unglücksort im Einsatz. In einem Twitter-Video ist zu sehen, wie schwierig die Arbeiten nach dem Brückeneinsturz an der vierspurigen Autobahnbrücke sind. Helfern gelang es, mindestens vier Überlebende zu bergen.

15.47 Uhr: An der eingestürzten Autobahnbrücke waren zum Zeitpunkt der Tragödie Bauarbeiten im Gange. Wie die Betreibergesellschaft Autostrade per Italia am Dienstag auf ihrer Homepage mitteilte, sei an der Sohle des Polcevera-Viadukts gerade gearbeitet worden. Auf der Brücke selber habe ein Baukran gestanden.

Zeugen berichten von Blitzeinschlag an Autobahnbrücke

15.27 Uhr: Augenzeugen, die sich zum Zeitpunkt der Katastrophe in der Nähe der Morando-Brücke aufgehalten haben, berichten laut Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa von einem Blitz. "Es war kurz nach 11.30 Uhr, als wir den Blitz auf die Brücke treffen sahen", wird der Zeuge Pietro M. all'Asa zitiert. "Und wir sahen, wie die Brücke abfiel."

15.23 Uhr: Ansa berichtet außerdem, dass auch ein Kind unter den Todesopfern sei. Die Angaben wurden bisher nicht offiziell bestätigt.

+ Autobahnbrücke in Genua eingestürzt © dpa / -

Viele Tote bei Brückeneinsturz in Genua

15.21 Uhr: Nach Angaben des Verkehrsministeriums sind mindestens 22 Menschen beim Einsturz der Autobahnbrücke in Genua ums Leben gekommen. Leider werde diese Zahl noch steigen, sagte Staatssekretär Edoardo Rixi am Dienstag dem Fernsehsender SkyTG24. Unbestätigten Medienberichten zufolge, soll auch ein Kind unter den Todesopfern sein.

15.04 Uhr: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat Italien nach dem Einsturz der Autobahnbrücke Hilfe angeboten. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und dem ganzen italienischen Volk“, teilte Macron am Dienstag auf Twitter mit. „Frankreich steht in dieser Tragödie an der Seite Italiens und hält sich bereit, jegliche nötige Unterstützung zu leisten.“

I nostri pensieri vanno alle vittime, ai loro familiari e a tutto il popolo italiano. La Francia è vicina all’Italia in questa tragedia e rimane pronta ad apportare tutto il sostegno necessario. #Genova #Gêneshttps://t.co/A7YAfnK3AY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14. August 2018

14.55 Uhr: Luftaufnahmen, die von der Feuerwehr auf Twitter veröffentlicht wurden, zeigen das Ausmaß der Katastrophe nach dem Brückeneinsturz in Genua:

14.39 Uhr: Bilder zeigen, wie Rettungskräfte in den Trümmern nach Verletzten suchen.

14.08 Uhr: Mindestens elf Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag unter Berufung auf das Innenministerium in Rom.

Video: Brückeneinsturz in Genua

Bilder zeigen riesiges Loch in der Autobahnbrücke

Auf Twitter posteten Polizei und Feuerwehr Bilder der Brücke, die in der Mitte ein riesiges Loch zeigen.

+++ Genova crollo al ponte Morandi su autostrada A10 #repartiprevenzionecrimine #poliziastradale e soccorsi sul posto pic.twitter.com/wvCFMyife1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018

13.49 Uhr: Nach Aussage des Leiters der Rettungsstelle von Genua gibt es "dutzende Opfer" nach dem Brückeneinsturz. Vier Schwerverletzte waren demnach bereits auf dem Weg in Krankenhäuser.

Fahrzeuge bei Einsturz der Autobahnbrücke mitgerissen und eingequetscht - Häuser evakuiert

13.41 Uhr: In der Nähe der Brücke seien nach dem Einsturz vorsichtshalber Häuser evakuiert worden.

Der Einsturz riss offenkundig mehrere Fahrzeuge mit. „Zahlreiche Autos“ seien zwischen den Trümmern eingequetscht, berichtete Ansa unter Berufung auf Polizeikreise. Mehrere Lastwagen seien im Fluss Polcevera gelandet.

Erste Überlebende nach Brückeneinsturz in Genua geborgen - Zahl der Todesopfer unklar

13.39 Uhr: Rettungskräfte konnten laut Berichten der Nachrichtenagentur Ansa mindestens zwei Überlebende aus den Trümmern ziehen. Die Zahl der Todesopfer ist weiter unklar.

Verkehrsminister spricht von „entsetzlicher Tragödie“

13.34 Uhr: Als „entsetzliche Tragödie“ hat der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli den Einsturz der Autobahnbrücke in Genua bezeichnet. „Ich beobachte mit größter Besorgnis, was in Genua passiert ist und was wie eine entsetzliche Tragödie aussieht“, twitterte der Fünf-Sterne-Politiker am Dienstag.

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 14. August 2018

Bilder zeigen Ausmaß der Katastrophe

13.31 Uhr: Erste Fernsehbilder vom Unglücksort zeigten die hohe Brücke in Staubwolken. Laut Feuerwehr stürzten die Trümmer aus rund 40 Metern Höhe auf Bahngleise. Bei dem unter der Brücke liegenden Stadtteil handelt es sich offenbar um ein von Industrie und Gewerbe geprägtes Gebiet im Westen Genuas.

Offenbar mehrere Todesopfer nach Einsturz der Autobahnbrücke

13.27 Uhr: Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Rettungskräfte sind beim Einsturz der Autobahnbrücke im italienischen Genua am Dienstag Menschen ums Leben gekommen. Zahlen wurden allerdings bisher nicht genannt.

13.12 Uhr: Auf Twitter posteten Polizei und Feuerwehr Bilder der Brücke, die in der Mitte ein riesiges Loch zeigen.

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14. August 2018

Laut Nachrichtenagentur Ansa stürzte die vierspurige Autobahnbrücke in mehr als 40 Metern Höhe auf einem Stück von um die 200 Meter ein. Die Agentur Agi berichtete, die Feuerwehr berge „zahlreiche Personen“ aus Trümmern.

Laut Feuerwehr handelt es sich um den Ponte Morandi, der auch als Polcevera-Viadukt bezeichnet wird, der unter anderem Gleisanlagen und ein Gewerbegebiet überquert.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018

Video zeigt Einsturz der Autobahnbrücke in Genua

In einem Facebook-Video sind Stimmen von Menschen zu hören, die aus der Ferne den Einsturz sehen und geschockt aufschreien.

