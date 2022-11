„Absurder Todesfall“ in Genuas Innenstadt: 63-Jähriger tötet Feiernden mit Pfeil und Bogen

Polizisten in Genua (Symbolbild). © Luca Zennaro/ IMAGO

In Genua wurde ein Mann mit Pfeil und Bogen umgebracht. Der Tat war eine Auseinandersetzung über Ruhestörung vorangegangen. Das Opfer war kurz zuvor wieder Vater geworden.

Genua - In Italiens Hafenstadt Genua hat ein Mann einen offenbar frisch gebackenen Vater nach einem Streit über eine Ruhestörung mit Pfeil und Bogen erschossen. Der 41-jährige Peruaner sei in der Nacht auf Dienstag „von einem Verrückten mit einem Pfeil getötet worden“, erklärte der Bürgermeister von Genua, Giovanni Toti, via Twitter. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den mutmaßlichen Täter auch wegen eines möglicherweise rassistischen Motivs.

Bogen-Mord in Genua: Opfer wurde kurz zuvor zum zweiten Mal Vater

Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge feierte das spätere Opfer des Angriffs die Geburt seines zweiten Sohnes in der vorherigen Nacht mit anderen Südamerikanern auf einer im Zentrum Genuas gelegenen Straße. Daraufhin habe ein 63-jähriger Mann vom Fenster seiner Wohnung aus zunächst mit den Feiernden gestritten, weil diese aus seiner Sicht zu laut waren. Zeugenaussagen zufolge soll er die Menschengruppe dabei auch rassistisch beleidigt haben.

Schließlich soll der Mann einen Bogen geholt und mit einem üblicherweise für die Wildschweinjagd verwendeten Pfeil auf den 41-jährigen Mann geschossen haben. Der Pfeil traf das Opfer demnach in der Leber, Videoaufnahmen vom Tatort zufolge versuchte der Schütze danach noch, seinem Opfer zu helfen.

Bogen-Mord in Genua: Täter hatte 60 Pfeile in seiner Wohnung

Der Peruaner verstarb jedoch der Lokalzeitung Secolo XIX zufolge wenige Stunden nach der Tat im Krankenhaus. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei in der Wohnung des Schützen später rund 60 selbst hergestellte Pfeile. Genuas Bürgermeister sprach von einem „absurden Todesfall“. Keinerlei „Nachtleben, Lärm oder sonstige Umstände könnten eine derartige Reaktion rechtfertigen“, sagte er mit Blick auf den mutmaßlichen Täter. (AFP)