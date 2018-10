Kunde begrüßt Polizisten in Supermarkt - dann nehmen sie ihn sofort fest

Ein Mann hat Polizisten in einem Supermarkt gegrüßt. Das kam den Beamten verdächtig vor. Nur wenig später klickten die Handschellen.

Gera - Ein besonders freundlicher Gruß an Polizeibeamte hat einen 38-Jährigen in Thüringen nicht vor einer Verhaftung bewahrt. Im Gegenteil: Beamte in Gera wurden am Dienstagabend dadurch auf den Mann in einem Supermarkt aufmerksam, der ihnen schnell bekannt vorkam.

Gera: Kunde aus Supermarkt wird nach Festnahme Haftrichter vorgestellt

Eine Ausweiskontrolle brachte Klarheit. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen schweren Diebstahls, berichtete die Polizei.

Am Mittwoch sei der Mann einem Haftrichter vorgestellt und danach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

dpa