Italien: Badegäste mit Motorbooten vom Strand vor Flammen gerettet

Von: Johannes Welte

Teilen

Mit Motorbooten wurden die Badegäste vor Scopello aus dem Wasser gerettet. © OPSA Croce Rossa Italiana/Facebook

Die Hitzewelle sorgt in Südeuropa immer noch für heftige Waldbrände – vor allem in Italien. Urlauber auf Sizilien waren in einer Bucht vom Feuer eingeschlossen.

Scopello – Die Felsen von Scopello mit der alten Thunfischfabrik, der Tonnara, im äußersten Nordwesten Siziliens war bislang ein Geheimtipp für Italien-Fans. Auf der Terrasse des historischen Gemäuers konnte man sich sonnen, Drinks genießen und ins Wasser steigen. Sogar vom Land konnte man in den klaren Fluten Moränen beobachten, die auf ihre Beute lauern. Hinter dem Meer ragte der wildromantische Bergrücken des Nationalpark Zingaro auf. Ein kleines Dorf mit Kiosks, Cafés und Souvenirläden lud zum Bummeln ein.

Italien: Dramatische Videos – Badegäste mit Motorbooten vom Strand vor Waldbrand gerettet

Die Waldbrände, die auf Sizilien toben, haben am Sonntag (27. August 2023) den ganzen Berg und seine Ufer in ein Inferno verwandelt. En heißer Wind fachte die Flammen an: Es herrscht Scirocco, ein Sturm aus der Sahara, der die Temperaturen in nahen Palermo auf 39 Grad im Schatten klettern ließ.

Italien: Feuer verwandelt Urlaubsparadies in ein Inferno

Besonders dramatisch war die Situation an der Tonnara. Zweihundert Menschen wurden dort von den Flammen überrascht, die der Scirocco plötzlich vom Berg an das Ufer getrieben wurden. Das Feuer schnitt den Weg nach Süden ab, nach Norden gibt es nur einen Fußpfad, im Westen war nur der brennende Berghang. Die Urlauber versuchten panisch, von den Flammen zu fliehen, berichtet blogsicilia.it.

Der alte Fischerort Scopello im Nordwesten Siziliens, einst eine Postkarten-Idylle. © via imago-images.de

Urlauber sprangen in Panik ins Meer – Küstenwache postet Video von der Rettung

Einige konnten in Boote steigen, die an der Tonnara geankert hatte, andere schwammen in Panik ins offene Meer, um den Flammen zu entrinnen. Dort wurden sie von anderen privaten Booten gerettet, außerdem fuhr die Küstenwache in das Gebiet, alleine das Patrouillenboot CP 719 des Seeamts aus dem nahen Castellammare del Golfo nahm 40 Geflüchtete auf, niemand wurde verletzt. Die alte Tonnara brannte aber völlig aus, auch einige Ferienhäuser in der Gegend.

Italiens Süden brennt weiter – 36 Feuer wüten auf Sizilien

Insgesamt wüteten am Sonntag 36 Feuer auf Sizilien, kaum eine Region wurde verschont. Um die Brände zu bekämpfen, sind Förster, Zivilschutz und Feuerwehr an Dutzenden von Brandherden im Einsatz. In Trapani wurde der Flughafen wegen starken Rauches gesperrt. Die Aussichten auf Regen sind in den kommenden Tagen auf Sizilien mager. Es bleibt recht warm, immerhin soll der Scirocco abebben. Schon zuvor brannte die Küste Italiens. Ende Juli sorgte der Mistralwind für große Probleme.