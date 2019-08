Auch nach acht Jahren konnte ein Mann seinen geliebten Motorroller nicht vergessen. Umso größer war die Freude, als er wiedergefunden wurde. Sofort machte er sich auf den Weg – quer durchs halbe Land.

Germersheim - Ein 33-Jähriger nahm eine lange Reise auf sich, um einen alten Freund wieder in die Arme schließen zu können. Dabei handelte es sich um seinen Motorroller. Über das wunderschöne Happy-End berichtete LUDWIGSHAFEN24.de*

Germersheim: Polizei fand gestohlenen Roller – der Besitzer reagierte emotional

Die Geschichte begann im Jahr 2011 im rheinland-pfälzischen Germersheim. In der Stadt, die direkt am Rhein liegt, wurde einem 33-Jährigen der Motorroller gestohlen. Wie lange er diesen besessen hatte und was die beiden miteinander durchgemacht hatten, ist unbekannt. So emotional wie der Mann aber auf die gute Nachricht reagierte, muss das Gefährt schon sehr wichtig in seinem Leben gewesen sein.

Doch der 33-Jährige machte nach dem Verlust weiter, war mittlerweile sogar nach Leipzig gezogen. Seinen geliebten Roller hatte er aber nie vergessen. Laut eigener Aussage habe er sogar die Fahrzeugpapiere behalten – aus nostalgischen Gründen! Umso größer war natürlich die Freude, als er am Freitagabend (9. August) einen Anruf von der Polizei in Germersheim erhielt.

Germersheim: Besitzer weinte, als er gestohlenen Roller sah

Dort hatte man seinen Motorroller wiedergefunden. Wo das Gefährt sich in den acht Jahren befunden hatte, ist bislang unklar. Sofort machte er sich auf den Weg nach Germersheim und wurde am Ende mit seinem alten Weggefährten wiedervereint. Laut Polizeibericht soll der überglückliche Besitzer sogar geweint haben, als er den Roller wieder bei sich hatte.

Was für eine Reise der 33-Jährige auf sich nahm, um so schnell wie möglich bei seinem Motorroller zu sein, erfahren Sie auf LUDWIGSHAFEN24.de.

pol/dh