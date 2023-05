Straßen überflutet, Schulen geschlossen: Spanien-Unwetter tobt nach Hitzewelle

Von: Anne Götzinger

Wegen heftigen Regens sind vor allem im Süden der Costa Blanca zahlreiche Straßen überflutet. © David Revenga

Starkregen an der Costa Blanca: Überflutete Straßen und geschlossene Schulen. Alarmstufe Orange noch bis Mittwoch.

Update, 23. Mai, 12.30 Uhr: In Alicante kommt es wegen des starken Regens zu Ausfällen auf den Tramlinien 4 und 5. Der Verkehr zwischen den Haltestellen der Avenida de las Naciones und Holanda im Stadtteil Playa de San Juan ist zeitweise unterbrochen. An der Landstraße zwischen Benimarfull und Alcocer de Planes, nahe dem Flugplatz, hat die Provinzfeuerwehr heute Morgen einen Mann aus seinem Fahrzeug befreit, das von Wassermassen mitgerissen worden war. Mit einer Menschenkette wurde der Mann unverletzt aus dem Auto geborgen.

Erstmeldung, 23. Mai, 10 Uhr: Alicante - Wie vom staatlichen Wetter-Dienst Aemet angekündigt, bringt ein Tiefdruck-Gebiet viel Regen nach Spanien, der örtlich als Starkregen niedergeht. An der Costa Blanca ist seit der Nacht vom Dienstag, 23. Mai, vor allem der Süden der Provinz Alicante betroffen. In der Vega Baja rund um Torrevieja bleiben an diesem Dienstag in den meisten Gemeinden die Schulen geschlossen. Konkret in: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Bigastro, Callosa, Catral, Cox, Guardamar, Formentera, Granja de Rocamora, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Rojales, Redován, San Isidro und Torrevieja. Auch in Novelda bleiben die Schulen zu. Nähere Infos gibt es auf den Internetseiten der Rathäuser, berichtet costanachrichten.com.

Regen an Costa Blanca: Überschwemmte Straßen und heruntergestürzte Brocken

Etliche Straßen sind überflutet, da die Kanalisation die Regenmassen nicht schnell genug ableiten kann. Auch das wegen der Dürre ausgetrocknete Land kann die eigentlich dringend nötigen Niederschläge nicht aufnehmen. So schlimm wie in Italien ist die Situation nicht, doch durch Hagelschauer und Starkregen sind in Murcia und Andalusien bereits Ernten zerstört worden.

An diesem Dienstagmorgen, 23. Mai, ist die N-325 bei Aspe wegen Überschwemmung gesperrt. Wie die Provinzfeuerwehr meldet, wurden drei Autos von den Wassermassen eingeschlossen und es bildete sich ein langer Stau. Auch die A79 in Torrelano (Elche) wurde teilweise gesperrt. In San Vicente del Raspeig, Elda und Elche musste die Feuerwehr Keller und Garagen auspumpen oder Brocken von der Straße räumen, die wegen des heftigen Regens heruntergefallen waren. Auch auf der A-31 Richtung Madrid entstand am Dienstagmorgen zwischen Elda und Novelda nach einem Unfall ein langer Stau.

Regen an der Costa Blanca: Alarmstufe Orange noch bis Mittwoch, 24. Mai

Viel Niederschlag registriert auch das Hinterland der Costa Blanca. Die valencianische Wetter-Agentur Avamet meldet 140 Liter auf den Quadratmeter in Ontinyent, an der Grenze zwischen den Provinzen Alicante und Valencia. Auch in Agres, Cocentaina, Muro de Alcoy, Benillup und L‘Alqueria d‘Asnar hat es in den vergangenen Stunden bereits über 100 Liter pro Quadratmeter geregnet. „Und es bleiben noch viele Stunden Regen“, heißt es von Avamet.

Am Dienstag und Mittwoch, 23. und 24. Mai, gilt in der gesamten Provinz Alicante Alarmstufe Orange wegen starken Regens mit Gewittern. Wer kann, sollte das Auto stehenlassen und zu Hause bleiben.