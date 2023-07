Nachbarn schauten entsetzt zu, als die Gefriertuhe abgeholt wurde

Münchner in Thailand ermordet, in 13 Teile zerstückelt und in Gefriertruhe gesteckt

Von: Johannes Welte

Das Mordopfer Hans Peter M. und die Tatverdächtige Petra G. © Facebook/Twitter

Ein Münchner Geschäftsmann ist in Thailand ermordet worden. Die Leiche des 62-jährigen Immobilienmaklers Hans Peter M. wurde am Montagabend in einem Mietshaus bei Pattaya in einer Gefriertruhe entdeckt, nachdem der Mann sechs Tage vermisst worden war.

Pattaya/München - Hans Peter M. war am 4. Juli verschwunden, nachdem er sich mit der Deutschen Petra G. (54) zu einem Geschäftstermin verabredet hatte. Thailändischen Medien zufolge wollte der Münchner eine Villa auf der Insel Koh Samui sowie eine Boxhalle kaufen – für umgerechnet 18,2 Millionen Euro.

Petra G. ist bislang als Eventagentur-Managerin aufgetreten, die durch mangelnde Zahlungsmoral auffiel: In München soll sie 2018 für eine Party im „Bavaria Gewölbe“ 5985,46 Euro schuldig geblieben sein. M. war bis 2002 Vorstandssprecher der Münchner Media!AG, als er nach einem heftigen Umsatzrückgang und Verlusten bei dem Mediendienstleister ausstieg. Während des Treffens schickte M. seiner Lebensgefährtin Piraya B. (24) noch zwei SMS. Dann verlor sich seine Spur.

Polizeibeamte transportieren die Gefriertruhe ab, in der der Tote verstaut war. © Facebook-Bangkok-Pattaya-Khaosod

Von M.s Konto verschwanden 52000 Euro

Von M.s Konto sollen nach dem Treffen noch umgerechnet 52000 Euro nach Kambodscha überwiesen worden sein. Nachdem M. am Wochenende immer noch verschwunden war, setzte die Familie eine Belohnung von umgerechnet 78000 Euro aus. Schließlich konnte die Polizei durch die Auswertung von Überwachungskameras den Fall klären: M. war offenbar Petra G., die mit einem schwarzen SUV vorausfuhr, in seinem silbergrauen Mercedes zum Treffpunkt gefolgt.

Dann rekonstruierten die Fahnder den Weg eines Pickups, auf dessen Ladefläche eine Kühltruhe transportiert wurde. Die Kühltruhe fanden die Fahnder dann in dem Einfamilienhaus 160 Kilometer von Pattaya entfernt. Die Leiche war in 13 Teile mit Motorsägen zerteilt und in Plastiksäcke verpackt worden.



Nachbarn schauten entsetzt zu, als die Gefriertuhe abgeholt wurde

Hunderte Anwohner versammelten sich vor dem Anwesen, als die Polizei die schreckliche Fracht abholte. Die Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl gegen Petra G. (62) und einen weiteren Deutschen, Olaf B., der offenbar im Pickup saß, sowie gegen einen Pakistaner (27). Petra G. stellte sich gestern um 15 Uhr im Beisein ihres Anwalts der Polizei. Olaf B. wurde am Abend in einem Rockerclub in Bangkok verhaftet, wo er auch Mitglied war.

Die Fahnder gehen davon aus, dass das Trio dabei war, den Geschäftsmann zu betrügen und ihm sein Vermögen zu entziehen. In Thailändischen Medien ist auch die von Entführung und versuchter Erpressung die Rede. Ist dabei etwas schief gelaufen?