Häufig vom Arzt übersehen: Das macht Pilzinfektionen so gefährlich

Von: Nadja Austel

Teilen

Der Hefepilz Candida auris in einer Petrischale. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über 19 kranheitserregende Pilze, die nach Expertenansicht die öffentliche Gesundheit bedrohen. © Nicolas Armer/dpa

Pilzerkrankungen sind für manche Menschen lebensgefährlich. Und doch werden sie häufig gar nicht erst erkannt – obwohl sie sich rasant verbreiten.

Frankfurt – In manchen Fällen geht der korrekten Diagnose „Pilzinfektion“ eine Unmenge unnötiger Behandlungen und sogar Operationen voraus. Pilzexperte Hans-Jürgen Tietz berichtet gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) von dem Beispiel eines kleinen Jungen, der drei chirurgische Eingriffe am Kopf über sich ergehen lassen musste – und das völlig ohne Grund.

Um eiternde Wunden an der Kopfhaut zu entfernen, hatte ein Arzt die Operationen veranlasst. Als eine vierte stattfinden sollte, seien die Eltern misstrauisch geworden und wendeten sich an ein Universitätsklinikum. Dort zeigte sich: Der Sechsjährige hatte sich auf dem Hof der Großeltern mit der Kälberflechte infiziert, einem Pilzerreger also. Die Operationen waren völlig überflüssig.

Pilzinfektionen: Diagnose meist schwierig – trotz hohem Risiko

Die Pilzinfektion habe sich gut mit entsprechenden Medikamenten behandeln lassen. Die Eltern hoffen, dass an der Narbe eines Tages wieder Haare wachsen, so Tietz. Die Medizin denke viel zu selten an Mykosen, wie Pilzinfektionen im Jargon der Medizin heißen. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist der Meinung, dass Pilzerkrankungen zu wenig Beachtung finden. Und sie erklärt, wie es zu den vielen Fehldiagnosen kommen kann.

„Für die meisten Pilzerreger gibt es keine schnellen und sensitiven Diagnostika, und die vorhandenen sind weltweit weder allgemein verfügbar noch erschwinglich“, teilt die WHO mit. Vor allem Menschen mit Vorerkrankungen oder eingeschränktem Immunsystem bekämen leicht Pilzinfektionen, die oft spät erkannt würden und immer öfter nicht durch vorhandene Medikamente geheilt werden können.

WHO warnt vor Pilzinfektionen: Pilz von „kritischer Priorität“ verbreitet sich

Da auch die Behandlungsresistenz von Pilzen zunimmt, die häufige Infektionen verursachen, etwa der Hefepilz Candida albicans, der häufig Schleimhäute befällt, steigt zudem das Risiko der Entwicklung invasiverer Formen in der Allgemeinbevölkerung. Die WHO hat die Pilzerreger, die sie für besonders kritisch hält, daher kürzlich in einer Liste (Fungal Priority Pathogens List, FPPL) in Risiko-Gruppen eingeteilt:

Einschätzung der WHO Pilzerreger Kritische Priorität Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida auris, Cryptococcus neoformans Hohe Priorität unter anderen Candida tropicalis, Fusarium spp., Mucorales Mittlere Priorität unter andneren Cryptococcus gattii, Pneumocystis jirovecii, Paracoocidioides spp. Quelle: WHO

Zu einigen der als „kritisch“ eingestuften Pilzerregern gibt die WHO detaillierte Informationen, die Besorgnis auslösen: Cryptococcus neoformans könne eine Hirnhautentzündung auslösen, Candida auris, könne unter anderem das zentrale Nervensystem, Organe, Knochen und Augen befallen, Aspergillus fumigatus, sich unter anderem in der Lunge einnisten kann, und schließlich auch Candida albicans. Dieser Erreger sei weit verbreitet und befällt Schleimhäute im Mund, Rachen, Genitalbereich und Darm, und sorgt bei Gesunden kaum für Probleme. Für Immungeschwächte könne er jedoch lebensgefährlich werden.

Pilzinfektionen: „Wir brauchen mehr Daten“ für Diagnostik und Behandlung

Es herrsche insgesamt ein Mangel qualitativ hochwertiger Daten über die Verbreitung von Pilzerkrankungen und deren Resistenzen. Das führe dazu, dass die genaue Belastung nicht bekannt sei und so Gegenmaßnahmen untergraben würden, so die WHO. „Wir brauchen mehr Daten und Erkenntnisse über Pilzinfektionen und Pilzresistenzen, um die Reaktion auf diese prioritären Pilzerreger zu verbessern und darüber zu informieren“, so Dr. Haileyesus Getahun, WHO-Direktor der Abteilung für globale Koordination von Pilzerkrankungen.

Die Länder würden deshalb nun dazu ermutigt, ihre Labor- und Überwachungskapazitäten für Pilzkrankheiten zu stärken und weltweit einen gleichberechtigten Zugang zu hochwertigen Therapeutika und Diagnostika zu gewährleisten.

Candida auris: Pilzerkrankung global auf dem Vormarsch

Einer der Pilze von „kritischer Priorität“ ist Candida auris. Dieser ist zwar erst seit dem Jahr 2009 bekannt, verbreitet sich seitdem jedoch weltweit. Er breitet sich alarmierend schnell aus, seit 2021 haben sich die Infektionszahlen fast verdoppelt, berichtet das Center for Disease Control (CDC) in einer Pressemitteilung. Demnach soll es fast 1500 Fälle in den USA geben.

„Der rasche Anstieg und die geografische Ausbreitung der Fälle ist besorgniserregend und unterstreicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung, erweiterter Laborkapazitäten, schnellerer diagnostischer Tests“, äußerte sich die CDC-Epidemiologin Dr. Meghan Lyman.

Pilzinfektion mit Candida auris: Die Symptome sind banal, das Risiko hoch

Eine Infektion macht sich häufig durch Fieber und Schüttelfrost bemerkbar, schreibt das CDC auf seiner Website. Drei Eigenschaften machen Candida auris besonders riskant:

Der Erreger wird häufig mit anderen Krankheiten verwechselt und kann durch eine Laboruntersuchung nachgewiesen werden.

Candida auris ist gegen die am häufigsten verwendeten Medikamente zur Behandlung von Pilzinfektionen resistent.

Die Infektion lässt sich von Patient zu Patient und über Oberflächen übertragen.

Pilzerkrankungen breiten sich in der Welt außerdem zum einen durch die globale Erwärmung, zum anderen durch die Globalisierung aus. Die WHO ruft Regierungen und wissenschaftliche Institutionen deshalb auf, mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren und mehr Aufklärung zu betreiben, um Pilzinfektionen möglichst von vornherein zu verhindern. (na/dpa)