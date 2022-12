Immer mehr schwere Streptokokken-Erkrankungen bei Kindern: WHO rät zu erhöhter Wachsamkeit

Von: Miriam Haberhauer

Mehrere europäische Länder meldeten einen Anstieg schwerer Streptokokken-Erkrankungen bei Kindern unter 10 Jahren. Die WHO und die EU-Gesundheitsbehörde riefen jetzt zu erhöhter Wachsamkeit auf.

München – Schwere Verläufe bei Streptokokken-Erkrankungen bei Kindern häufen sich zunehmend. In Großbritannien verstarben innerhalb weniger Wochen 13 Kinder unter 15 Jahren im Zusammenhang mit einer Infektion. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC riefen nun in einer gemeinsamen Mitteilung zu erhöhter Wachsamkeit auf.

Streptokokken-Erkrankung: immer mehr schwere Fälle bei Kindern

Großbritannien, Schweden, Frankreich, Irland, Spanien und die Niederlande meldeten für 2022 einen Anstieg von Fällen der als iGAS (invasive Gruppe-A-Streptokokken-Infektion) bezeichneten schweren Erkrankung bei Kindern bis 10 Jahre. Gleichzeitig seien im Zusammenhang mit den Streptokokken-Infektionen auch mehrere Todesfälle in dieser Altersgruppe bekannt geworden.

Sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien sei die Zahl schwerer Streptokokken-Erkrankungen um ein Vielfaches höher als im Vergleichszeitraum vor der Corona-Pandemie, hieß es in der Mitteilung von WHO und ECDC. In der Regel löst eine Streptokokken-Erkrankung lediglich einen milden Krankheitsverlauf, wie beispielsweise Scharlach aus. Die Infektion ist durch Antibiotika gut behandelbar. In seltenen Fällen kann es jedoch zu schweren Komplikationen kommen.

Immer mehr Kinder erleiden einen schweren Streptokokken-Krankheitsverlauf. Das könnte unter anderem an den Corona-Kontaktbeschränkungen liegen. © IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de

Ursachenforschung: „Nachholeffekt“ durch Kontaktbeschränkungen?

Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es aber keine neue Variante der A-Streptokokken, welche den Anstieg ausgelöst haben könnte. Auch eine Antibiotika-Resistenz sei wohl nicht die Ursache. WHO-Experten gehen stattdessen davon aus, dass sich nach der Aufhebung der Kontaktbeschränkungen im Zuge des Coronavirus eine Art Nachholeffekt einstellt, da während der Pandemie weniger Ansteckungen geschahen. Auch die Tatsache, dass derzeit viele andere Viren zirkulieren, die in Verbindung mit den Streptokokken die Erkrankungen verstärkten, könne zu einer größeren Zahl schwerer Erkrankungen führen, so die WHO.

Risiko bislang gering - aber erhöhte Wachsamkeit nötig

Obwohl die WHO-Experten das Risiko für die Allgemeinheit bisher als gering einschätzen, rieten sie allen europäischen Ländern, auf eine ähnliche Entwicklung zu achten. Gesundheitsbehörden sollten in Erwägung ziehen, Ärzte und die Öffentlichkeit mit Kampagnen über die iGAS-Erkrankung zu informieren. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten über besorgniserregende Symptome in Kenntnis gesetzt werden. Auch zu Tests, Corona- und Grippeimpfungen wurde in der Mitteilung geraten.

Die Länder sollten „ihre Wachsamkeit erhöhen, vor allem wenn Atemwegserkrankungen hervorrufende Viren bei Kindern weit verbreitet sind“, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge. Halsschmerzen können ein Symptom einer Streptokokken-Erkrankung sein, sind aber kein sicheres Indiz dafür - Schmerzen im Rachenbereich können auch diverse andere Ursachen haben. (mlh/dpa)