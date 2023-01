Gewalt-Video aus Baden-Württemberg aufgetaucht – Zeugen schauen nur zu und filmen

Von: Jannis Gogolin

Die Rastatter Polizei entdeckte in den sozialen Medien das Video eines Gewaltverbrechens. Da lag die eigentliche Tat jedoch schon vier Tage zurück.

Rastatt – Mit vier ganzen Tagen Verspätung erfuhr die Rastatter Polizei von einer verstörenden Gewalttat am Bahnhof ihres Reviers. Weder kam ein Anruf, noch wurde ein Zeuge persönlich vorstellig und berichtete von dem Ereignis am Sonntagabend, 15. Januar. Erst am darauffolgenden Mittwoch erfuhren die Beamten von dem Vorfall über ein verwackeltes Video in den sozialen Medien.

Immer öfter finden polizeiliche Ermittlungen auch im Internet statt. In den sozialen Medien können sich Hinweise auf Straftaten verbergen oder Videos sowie Fotos erst einen Anlass zur Strafverfolgung geben. Wie auch in diesem Fall im baden-württembergischen Rastatt. Dort fand die Polizei nach eigenen Angaben ein Video, in der ein 14-jähriges Mädchen von zwei anderen Mädchen (13) zusammengeschlagen wurde. Nach Tritten und Schlägen „mehrfach gegen Kopf und Körper“ wurde das Opfer, sich am Boden krümmend, verletzt zurückgelassen.

Prügel-Attacke am Raststatter Bahnhof: Opfer und Verdächtige identifiziert

Zwar konnten Verdächtige und Opfer – trotz jungem Alter bereits polizeibekannt – schnell identifiziert werden. Die Behörden stehen jedoch vor einem anderen Rätsel. Wie aus der Videoaufnahme ersichtlich, gab es neben der filmenden Person mehrere Augenzeugen. Doch weder die Umstehenden, noch weitere Fahrgäste im Bahnhof griffen ein, halfen dem Mädchen oder wählten zumindest den Notruf. Anstelle dessen sei die Attacke mit dem Smartphone aufgezeichnet und im Internet verbreitet worden.

Entgegen vorheriger Berichte der Polizei kam die 14-Jährige nicht unmittelbar danach ins Krankenhaus. Erst am Montag begab sie sich „eigenständig in ambulante ärztliche Behandlung, wo glücklicherweise nur leichte Verletzungen diagnostiziert wurden“. Trotzdem erwarten die vermutlichen Täter Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Weitere identifizierte Personen können wegen unterlassener Hilfeleistung polizeilich belangt werden.

Nach Befragung des Opfers: Schon Stunden zuvor gewaltsamer Konflikt mit Verdächtigen

Wie ein Polizeisprecher erklärt, konnte das junge Opfer mittlerweile befragt werden. Mithilfe der Aussage und weiteren Recherchen förderte die Polizei zusätzliche Details des gewaltsamen Konflikts zutage. So sei es bereits Stunden vor dem genannten Vorfall zu einem körperlichen Streit zwischen den 13-jährigen Angreiferinnen und der 14-Jährigen gekommen. Und einen Tag zuvor soll sie nach Angaben der Polizei in einer ebenso gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem weiteren Mädchen verwickelt worden sein.

Folgend werde ebenso gegen das 14-jährige Opfer wegen Körperverletzung ermittelt. Die Polizei könne außerdem nicht ausschließen, dass das Mädchen eine Rolle in „ähnlich gelagerten Fällen“ in Karlsruhe spielte. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 72 22/76 1-0 bei der Polizei zu melden.