Milliarden-Jackpot in den USA geknackt: Doch nun haben Lotto-Gewinner Klage am Hals

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Lotto-Spieler aus Kalifornien freuen sich über einen Milliarden-Gewinn. Wegen angeblichen Diebstahls haben sie nun jedoch eine Klage am Hals.

Einmal im Leben den ganz großen Lotto-Jackpot absahnen – für viele Menschen ist das ein Traum und für die meisten bleibt es auch ein Traum. Im vergangenen Jahr hatten jedoch zwei Spieler das Lotto-Glück eines 2,04 Milliarden US-Dollar-Gewinns. Doch zwei Personen haben nun eine Klage am Hals, berichtet TMZ.

Lotto-Gewinn: Bekannter soll Lotto-Schein geklaut haben

Nach dem umgerechnet rund 1,8 Milliarden Euro Lotto-Gewinn zweier Männer aus Kalifornien, meldet sich nun ein Bekannter zu Wort. Angeblich soll der Schein von ihm gestohlen worden sein. Ein Mann namens Jose R. behauptet demnach, dass er den Lotto-Schein am Tag vor der großen Ziehung des Milliarden-Jackpots gekauft habe, dann aber am selben Tag bestohlen wurde. Das soll am 7. November 2022 in einem Einkaufszentrum im US-Bundestaat Kalifornien gewesen sein. Der Dieb sei laut Jose R. ein Bekannter „Reggie“, der den Schein nicht zurückgeben wolle. Er habe nicht gewonnen, behauptete der mutmaßliche Dieb.

Die Milliarden-Gewinner haben nun eine Klage am Hals, weil sie den Lotto-Schein angeblich gestohlen haben. © IMAGO/JOHN ANGELILLO

Klage: Mann aus Kalifornien meldet den offiziellen Gewinner

Bei der offiziellen Bekanntgabe des Gewinns an Edwin C. einen Monat später, meldete Jose R. den mutmaßlichen Diebstahl der Lotterie und verlangt vom Gericht Schadensersatz. Er erklärt sich selbst zum Gewinner des Jackpots und verlangt eine Untersuchung, bevor der Gewinn ausgezahlt wird. Jose R. meldete dabei seinen mutmaßlichen Bekannten „Reggie“ und auch Edward C.

Diebstahl unwahrscheinlich: California Lottery äußert sich zu den Vorwürfen

Auf Anfrage von TMZ weist ein Sprecher der California Lottery jedoch darauf hin, dass sie nicht befugt sei, kriminelle Aktivitäten unter ihren Spielern zu untersuchen. Solche Anschuldigungen werden nur von der örtlichen Strafverfolgungsbehörde untersucht. Die einzige Rolle der Lotterie bestehe darin, in der Angelegenheit zu helfen, indem sie Fragen beantwortet und/oder Beweise liefert, wie dies gesetzlich zulässig sei. Die California Lottery geht zudem weiterhin davon aus, dass Edward C. der rechtmäßige Gewinner sei. (hk)