Deutscher Urlauber schämt sich auf Frankreich-Zeltplatz wegen Beschwerde-Zettel fremd

Von: Yannick Hanke

Teilen

Ein Tourist aus Deutschland muss sich im Frankreich-Urlaub über seine Landsleute wundern. Die nehmen es mit der Hygiene auf dem Zeltplatz nicht allzu genau.

München – Für manche ist es ein Klischee, für andere die bittere Realität: Wenn sich Deutsche in den Urlaub begeben, lässt das Benehmen ab und an zu wünschen übrig. Das Outfit möglichst auffällig, das Verhalten mitunter unflätig. Links die Musikbox, rechts das Dosenbier und im Kollektiv Lieder anstimmen, die nur so mit Fäkalsprache glänzen.

Ekelig wurde es aber auch auf einem Zeltplatz in Frankreich, wie ein deutscher Urlauber via Twitter dokumentiert. Dort haben seine Landsleute hinsichtlich der Hygiene wohl noch so viel zu lernen, dass die Betreiberin prompt in Form eines ganz speziellen „Gewinnspiels“ reagierte – und damit mehr Sauberkeit einforderte.

Im Frankreich-Urlaub: Deutscher Urlauber schämt sich wegen Beschwerde-Zettel auf Zeltplatz für Landsleute fremd

Sein Posting auf Twitter begann der Nutzer mit den Worten: „Der Moment im Urlaub, wo du dich aufm Zeltplatz in Frankreich absolut fremdschämst.“ Das darunter folgende Bild macht dann deutlich, worum es dem Urlauber konkret geht. Mit dem Titel „Gewinnspiel“ versehen, klebt ein Zettel an der Wand, dessen Inhalt ironisch-süffisant daherkommt – wie auch jüngst der Zettel an einem Pkw, der mit einer speziellen Parkanweisung aufwartete.

„Gesucht wird derjenige/diejenige, die das meiste dreckige Toilettenpapier neben die Toilette schmeißt! Es gibt richtig tolle Preise zu gewinnen“, heißt es auf dem Zettel vom französischen Zeltplatz zunächst. Dann werden auch schon die „Preise“ vorgestellt. Als 1. Preis wird „ein Arbeitstag mit unserem super Reinigungsteam“ ausgelobt, der demnach von 6.00 Uhr morgens bis um 12.00 Uhr mittags andauert.

Der 2. Preis beinhaltet die Reinigung der Toiletten am Strand nach dem Flunkyball spielen, Beginn ebenfalls um 6.00 Uhr morgens. Wer auf dem Treppchen landet und somit zumindest noch den 3. Preis einheimsen darf, kann sich über einen Lappen und Putzmittel freuen. Dazu der wohl nicht ganz ernst gemeinte Hinweis aus der Direktion, sich Mühe zu geben und Beweisfotos an der Rezeption vorzuzeigen. Als Hauptgewinn lässt sich derweil ein Pfand-Zettel beschreiben, der fast 3000 Flaschen ausweist – und reichlich Geld einbrachte.

„Hier sind echt Drecksschweine unterwegs“: Urlauber aus Deutschland echauffiert sich über andere Touristen

Der Kern des Problems in Frankreich, der mit diesem fiktiven „Gewinnspiel“ verdeutlicht werden sollte, lag natürlich darin, dass einige Urlauber sich anscheinend nicht zu benehmen wissen. Und die Toiletten des Zeltplatzes in einem unschönen Zustand hinterlassen. Der Twitter-Nutzer, der offenbar dort Urlaub gemacht hat, kommentierte das Foto auch noch selbst und machte weitere Angaben zu dem Zeltplatz.

Die Rede war vom „echt netten“ Zeltplatz-Personal, das „hilfsbereit“ wäre und mehrmals am Tag für saubere Sanitäranlagen sorgen würde. Dem werde jedoch durch „Drecksschweine“ kräftig entgegengewirkt. Dass der „Gewinnspiel“-Hinweis auf Deutsch verfasst wurde, würde zudem Bände sprechen – und natürlich direkt auf die Nationalität der Übeltäter hinweisen.

„Solche Ferkel gibt es überall“: Deutscher Urlauber verdrecken Toiletten auf Zeltplatz in Frankreich

Ein anderer Twitter-Nutzer geht derweil auf das Foto vom Zeltplatz in Frankreich ein. „Glaub mir, solche Ferkel gibt es wohl überall“, heißt es. Und, so der User, es seien nicht mal die „Herren der Schöpfung die größten Ferkel“. Das kommt aber natürlich einer subjektiven Einschätzung gleich und lässt sich pauschal nicht belegen.

Es ändert aber nichts am Sachverhalt und dem dreckigen Toilettenpapier, das auf dem besagten Zeltplatz in Frankreich immer neben der Toilette landet. Eine Sauerei, wie sie niemand gebrauchen kann, und die so manchen Gästen den Urlaub versauen dürfte. Zudem ist es ein äußerst respektloses Verhalten gegenüber den Reinigungskräften. Übrigens: Mit Zetteln arbeiten natürlich auch Paketboten, die mitunter durch eine Türkamera entlarvt werden. (han)