Erst Hitze, dann Blitze: DWD nennt die heißesten Orte – Gewitter in vielen Teilen Deutschlands erwartet

Es kommt wohl zu Unwettern in Deutschland: Mehrere Blitze zucken am Himmel (Symbolbild).

Heiße Luft entlädt sich

Von Christoph Gschoßmann

Zuerst die Hitze - dann die Blitze? Deutschland muss sich laut einem Wetter-Experten auf Unwetter einstellen, die auf die heißen Temperaturen folgen könnten.

Update vom 18. Juni, 21 Uhr: Der Samstag ist mit bis zu 37,1 Grad der bislang heißeste Tag des Jahres gewesen. Die höchsten Werte wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am späten Samstagnachmittag an den Stationen Waghäusel-Kirrlach am Oberrhein (Baden-Württemberg) sowie in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) gemessen.

Hinter den dort jeweils gemessenen 37,1 Grad lagen nach DWD-Angaben vom Samstagabend Möhrendorf-Kleinseebach im mittelfränkischen Kreis Erlangen-Höchstadt (Bayern) mit 36,8 Grad, gefolgt von Trier-Zewen (Rheinland-Pfalz) mit 36,6 Grad und Kahl am Main im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg an der bayerisch-hessischen Grenze mit 36,5 Grad.

Der deutsche Temperaturrekord ist von all diesen Werten noch einiges entfernt. Laut DWD wurden am 25. Juli 2019 an Stationen in Duisburg und Tönisvorst (bei Krefeld) 41,2 Grad Celsius gemessen. Ein am selben Tag in Lingen gemessener Temperaturrekord von 42,6 Grad wurde später im Nachhinein annulliert. Auch für den Juni handelt es sich bei den Werten von diesem Samstag um keine Rekordwerte: Ende Juni 2019 waren an mehreren Orten Werte um die 39 Grad gemessen worden.

Wetter in Deutschland: Hitzewelle am Samstag

Erstmeldung vom 18. Juni: München - Die erste Hitzewelle des Sommers hat Deutschland fest im Griff. Doch wie lange noch, und was kommt danach? Laut Meteorologe Björn Alexander von Wetter.de müssen sich einige Landesteile auf Gewitter einstellen.

So erklärt Alexander, dass es nach dem Hitze-Wochenende mit den Temperaturen zunächst leicht bergab gehe. „Den Höhepunkt der Hitze lassen wir auf jeden Fall schon mal hinter uns.“ Allerdings gebe sich der Sommer noch nicht so schnell geschlagen. Nach der Hitze erwarten uns kräftige Unwetter, so der Experte: „Teils kräftige Schauer und Gewitter bis hin zu ausgewachsenen Unwettern sind bei solchen Luftmassen immer denkbar“, sagt er - auch wenn sie durch die Wetter-Computer derzeit nicht unbedingt in der Heftigkeit abgebildet würden. „Auszuschließen sind sie aber auf keinen Fall. Vor allem, weil die Wärme am Mittwoch und Donnerstag erneut von kühlerer Atlantikluft abgedrängt wird. Spätestens am Donnerstag kühlt es damit - nach jetzigem Stand - bis ganz runter in den Süden spürbar ab.”

Deutscher Wetterdienst sagt Unwetter voraus: „Hagel und schwere Sturmböen“

Auch der Deutsche Wetterdienst sagt Unwetter voraus. So heißt es auf der Website, dass über dem südwestdeutschen, mit „geringerer Wahrscheinlichkeit auch über dem westlichen Bergland einzelne Gewitter“ niedergingen, und auch „Unwetter durch heftigen Starkregen“ seien „nicht auszuschließen“. Ebenso gebe es am Mittwoch „südlich einer Linie Eifel-Lausitz Gewitter“, und „vor allem über dem Bergland mit Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, im Süden zudem durch größeren Hagel und (schwere) Sturmböen.“

Wie kühl wird es nach der Hitze und wo? Alexander erklärt: „Das Gros der Modelle sieht für den Mittwoch noch zwischen 20 Grad im Norden und 30 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag werden es demnach maximal noch 17 bis 26 Grad. Dabei sind neben sonnigen Phasen gebietsweise auch Schauer und Gewitter drin.“

Wetter in Deutschland: Im Süden und Osten bleibt es warm

Alles in allem eher erwartet uns dann aber wieder „der Sommer der mitteleuropäischen Art, der uns wahrscheinlich auch in Richtung Monatsende erhalten bleiben könnte. Hierbei liegen die Wärmevorteile im Süden und Osten, während es Richtung Westen und Norden frischer und insgesamt wechselhaft bleiben dürfte.”

Im Süden dagegen bleibt es zunächst noch wärmer, so Alexander: „Südlich der Mainlinie geht es am Montag sehr warm bis heiß mit 26 bis 32 Grad weiter, bevor lokale Gewittergüsse für etwas Abkühlung sorgen. Ansonsten ist bei Temperaturen von 17 bis an die 25 Grad erst einmal durchlüften angesagt.“ Die Wärme verbreitet sich am Dienstag, dem kalendarischen Sommeranfang, nochmals nordwärts, so der Meteorologe. „Bis herauf in den Norden erneut mit Höchstwerten von 24 bis 33 Grad. Lediglich die Küsten zeigen sich im Seewind kühler.” (cg)