Gruselfund in Österreich: Erschossener Wolf an Donau-Ufer entdeckt

Von: Johannes Welte

Teilen

Gruselfund am Donau-Ufer: Erschossener Wolf in der Nähe von Tulln (Österreich) angeschwemmt. © Bahnmüller/imago/ Landespolizeidirektion Niederösterreich/Montage

Ein gruseliger Vorfall sorgt in Österreich für Entsetzen: Ein toter Wolf ist am Donau-Ufer von Spaziergängern entdeckt worden. Der Kadaver weist eindeutige Spuren auf.

Tulln – Spaziergänger trauten am späten Dienstagabend ihren Augen nicht, als sie am nördlichen Ufer der Donau gegenüber der Stadt Tulln zwischen Wachau und Wien (Österreich) einen Kadaver entdeckten. Es handelte sich augenscheinlich um einen toten Wolf. Die Spaziergänger verständigten die Polizei, die das tote Tier aus dem Wasser barg.

Österreich: Toter Wolf auf Anordnung der Staatsanwaltschaft seziert – Ergebnis liegt vor

„Nach genauerer Begutachtung des toten Tieres wurde festgestellt, dass es sich dabei einerseits um einen Wolf handeln könnte und das Tier andererseits eine Ein- und eine Ausschusswunde aufwies, weshalb der Kadaver sichergestellt wurde“, heißt es in einer Pressmitteilung der Polizei Niederösterreich. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Untersuchung des Tierkörpers an.

Toter Wolf in der Donau: Polizei nennt Details zur Todesursache – „gezielter Schuss“

Das vorläufige Ergebnis der Untersuchung am Mittwoch lautete: „Festgestellt wurde, dass der etwa 2-jährige Wolfsrüde mit einem gezielten Schuss (vermutlich mit einer Munition, die für die Jagd verwendet wird) getötet und anschließend in der Donau entsorgt wurde“, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen führt jetzt das Landeskriminalamt. Aus strafrechtlicher Sicht liege eine „vorsätzliche Schädigung eines Tier- und Pflanzenbestandes“ vor, dafür droht eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren, berichtet der ORF.

Das Donau-Ufer in Tulln: Hier wurde der tote Wolf angeschwemmt. © IMAGO/imageBROKER/Bildverlag Bahnmüller

Wölfe in Österreich: Nur Jäger dürfen in Ausnahmen das Raubtier erschießen

In Niederösterreich ist es seit April Jägerinnen und Jägern erlaubt, Wölfe zu vergrämen bzw. zu erschießen. Warnschüsse dürfen abgegeben werden, wenn sich ein Wolf in Siedlungen auf unter 100 Meter an Menschen nähert oder wiederholt Futterquellen in einer Siedlung aufsucht. Im Waldviertel nördlich der Donau hatte es mehrere Sichtungen von Wölfen auch in Siedlungen gegeben, was für Aufruhr sorgte. In Kärnten rettete ein Polizeihubschrauber zwei Wanderinnen in der Nacht vom Berg. Die beiden Frauen hatten aus Angst vor einem Wolf einen Notruf abgesetzt.

In Österreich wurden bereits mehrere Wölfe zum, Abschuss freigegeben. Im Salzburger Pinzgau wurde am Samstag der erste Wolf legal geschossen. In Tirol wurden bereits sieben Wölfe zum Abschuss freigegeben – bislang wurde aber keines der Tiere erlegt. In Kärnten

Im Salzburger Land lag ein Bär tot auf einem Bahngleis. Wurde das Tier von einem Zug getötet oder hatten ihn Wilderer geschossen und auf die Schienen gelegt? Nach wilden Spekulationen ergab eine Obduktion Klarheit.