17-Jähriger will Shisha mit Waschbenzin reinigen - mit fatalen Folgen

Gießen - Eine blöde Idee: In einer Wohnung in Reiskirchen bei Gießen ist es zu einem Unfall mit einer Shisha gekommen, wie extratipp.com* berichtet. Für alle, die nicht wissen, was eine Shisha ist: Eine Wasserpfeife. Die Dampf-Teile sind bei Jugendlichen gerade sehr beliebt. Der 17-Jährige hatte seinen Kopf bei der Reinigung seiner Shisha aber wohl ausgeschaltet. Das ist passiert:

17-Jähriger bei Gießen will Shisha mit Waschbenzin reinigen - mit fatalen Folgen

Zwei Kumpels trafen sich am Samstagabend (21.Juli 2018) in Reiskirchen, um gemeinsam abzuhängen. Bevor die Wasserpfeiffe zum Einsatz kam, beschlossen die beiden Helden, die Shisha vorher zu reinigen. Anstatt Wasser oder Putzmittel verwendete der 17-Jährige allerdings Waschbenzin.

Nachdem die Wasserpfeiffe damit geputzt wurde, zündete der Minderjährige das Gerät auch noch an - mit fatalen Folgen: Es kam zu einer Verpuffung! Der Teppichboden fing Feuer, wie ein Polizeisprecher in Gießen am Montag sagte. Immerhin hatte der Jugendliche Glück und wurde nicht lebensbedrohlich verletzt. Er zog sich Brandwunden an den Beinen zu und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Sein Bro (Kumpel), der über Schwindel klagte, und der 17-Jährige kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr lüftete die Räume in dem Wohnhaus ordentlich durch, über die Höhe des entstandenen Schadens war der Polizei nichts bekannt.

Matthias Kernstock

