Ein Betrunkener hat für den Lacher des Tages gesorgt: Der Mann wollte lediglich sein großes Geschäft verrichten - aber lesen Sie am besten selbst...

Gießen - Ein Betrunkener hat für den Lacher des Tages gesorgt: Der Mann ging in einer Gießener Kneipe aufs Klo - seine Kumpel hörten nur noch den Schrei. Über den kuriosen Vorfall berichtet extratipp.com*.

Gießen: Betrunkener geht in Kneipe aufs Klo - seine Kumpel hören nur noch den Schrei

Was war passiert? Wie die Polizei Gießen (Frau joggt an Feld entlang - plötzlich rennt blutrünstiger Hund auf sie zu) in einer Pressemitteilung berichtet, hatte ein Mann kräftig in einer Kneipe in der Bismarckstraße getankt. Gegen 23.50 Uhr musste der Betrunkene aufs Klo. Doch statt sich auf die Toilette zu setzen, verrichtete der Gießener sein Geschäft im Waschbecken. Das hielt dem Gewicht des Mannes nicht stand und riss aus der Wand.

Gießen: Waschbecken-Vandale zeigt sich nach Eintreffen der Polizei einsichtig

Gäste hörten den Krach und die Schreie und sahen nach. Als sie die Toilette betraten, erblickten sie Bescherung. Der Waschbecken-Vandale wollte türmen, doch ein Gast hielt ihn fest, bis die Polizei Gießen (Polizei stoppt Vater und Tochter in Mercedes - plötzlich passiert es) eintraf.

Die berichtete auf extratipp.com*-Nachfrage, dass sich der Mann einsichtig gezeigt habe. Von einem Atem-Alkoholtest wurde abgesehen, da kein Anlass bestand. Der Schaden am Waschbecken beträgt mehrere hundert Euro. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gab es obendrauf. Daher bittet die Polizei auch um mögliche weitere Hinweise unter Telefon (0641) 700 63 555. Die extratipp.com*-Leser staunen aktuell auch über folgende Meldung: Mann sieht Irren mit Waffe vor der Tür stehen - der Horror beginnt.

Matthias Hoffmann

