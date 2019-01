Frau in Mercedes AMG will überholen - doch ihr passiert ein schrecklicher Fehler

Schlimmer Unfall mit aufgemotztem Fahrzeug auf einer Bundesstraße: Der Sachschaden ist enorm hoch.

Gießen - Eine Frau sitzt in ihrem PS-starken Mercedes AMG und will in der Nähe von Gießen einen Traktor überholen - doch der 48-Jährigen unterläuft ein schrecklicher Fehler. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Unfall mit PS-starkem Mercedes AMG nahe Gießen

Donnerstag vor Silvester, eine Bundesstraße bei Ober-Mörlen (etwa 25 Kilometer südlich von Gießen entfernt). Eine 48-Jährige fährt mit ihrem Mercedes AMG über die B275. Vor ihr ein wesentlich langsamerer Traktor. Die Frau setzt zum überholen an - doch dabei unterläuft ihr ein schrecklicher Fehler!

Sie übersieht, dass sich im Gegenverkehr ein Audi Avant nähert. Die beiden Fahrzeuge krachen ineinander, dabei werden die beiden Insassen des Audis - ein 75 Jahre alter Mann und eine 59-jährige Beifahrerin aus Berlin - schwer verletzt. Das berichtet die Polizei Gießen in einer Pressemitteilung.

Gießen: Fahrerin von Mercedes AMG übersieht Gegenverkehr

Nach dem Mercedes-AMG-Crash muss der Rettungsdienst alarmiert werden. Zwei Krankenwagen bringen die Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Die Experten der Polizei schätzen den Schaden auf mehr als 100.000 Euro.

Die Autos wurden abgeschleppt, infolge des Unfalls kam es zu Behinderungen auf der B275 nahe Gießen zu Behinderung.

Mercedes-AMG-Crash bei Gießen: Firma baut Autos mit mehr als 600 PS

AMG ist die hauseigene Tuningfirma der Daimler AG. Die veredelten Mercedes-Fahrzeuge haben mitunter Motoren mit mehr als 600 PS verbaut. Die Firma schraubt bereits seit mehr als 50 Jahren an Autos herum, der Sitz ist in Affalterbach.

Matthias Hoffmann

