Vermisst! Frau in Gießen verschwunden - Hubschrauber im Einsatz

Die Polizei sucht mit Hochdruck nach Silke Jünger aus Gießen. Die 48-Jährige wird vermisst.

Gießen - Wo ist Silke Jünger aus Gießen? Von der 48-Jährigen fehlt seit Montagmorgen jede Spur. Zuletzt war sie von ihrem Ehemann an der Wohnanschrift am Sonntagabend gesehen worden.

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung und dem Bild der Vermissten erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthalt. Wichtig: Die Vermisste bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

Vermisst in Gießen: Hubschrauber und Hunde suchen nach Silke Jünger

Die Polizei sucht aktuell mit Hochdruck nach Silke Jünger: Unter anderem sind Mantrailer-Hunde und ein Hubschrauber über Gießen im Einsatz. Bisher ohne Erfolg: Die eingeleiteten Suchmaßnahmen und Überprüfungen von Landes- und Bundespolizei führten bisher zu keiner Entwarnung.

Vermisst in Gießen: Polizei erbittet Hinweise im Fall Silke Jünger

Die Gesuchte ist 1,74 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat schulterlange, dunkelblonde Haare. Auf dem linken und rechten Oberarm ist die tätowiert. Die Vermisste hat vermutlich eine dunkelblaue Steppjacke und schwarze Sportschuhe an.

Die Gießener Kripo fragt: Wer hat Silke Jünger in den vergangenen Stunden gesehen? Kennt jemand den aktuellen Aufenthalt der Frau aus Gießen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Gießen an Tel.: 0641/7006-2555 oder an jede andere Polizeidienststelle.

