Polizei kommt zu Beziehungsstreit - dort bricht Hölle über sie herein

Polizisten werden zu einem Beziehungsstreit gerufen - dort angekommen bricht Hölle über sie herein.

Gießen - Die Gießener Polizei ist am Dienstagabend zu einem Beziehungsstreit gerufen worden. Vor Ort brach die Hölle über sie herein - der aggressive Vater hatte es nicht nur auf die Mutter seines Kindes abgesehen, sondern auch auf die Beamten. Darüber berichtet extratipp.com*.

Gießener Polizei will Beziehungsstreit schlichten - Täter hat andere Pläne

Besorgte Zeugen alarmierten gegen 19.45 am Dienstag die Polizei - ein 19-Jährigerrastete in seiner Wohnung komplett aus. Als eine Streife der Polizei in Gießen am Wohnort des Mannes anrückte, stellte sich heraus, dass der 19-Jährige aus Wettenberg (ca. 15 Fahrminuten von Gießen entfernt) in der Wohnung zusammen mit seiner gleichaltrigen Freundin und dem gemeinsamen einjährigen Kind lebte. Der Mann war offensichtlichbetrunken und stand unter Drogeneinfluss.

Gießen: Polizisten kommen zu Einsatz - dort bricht Hölle über sie herein

Bevor die Beamten an Ort und Stelle eintrafen, sollen sich in der Wohnung schreckliche Szenen (Auch spannend: Mann geht auf Ex-Freundin los - als ihre Tochter eingreift, wird es blutig) abgespielt haben: Der 19-Jährige soll seine Freundin geschlagen haben und sie anschließend noch in das gemeinsame Schlafzimmer eingesperrt haben. Als die Gießener Polizisten den Brutalo aus der Wohnung verweisen wollten, zeigte sich der junge Vater sofort von seiner aggressiven Seite: Er begann auf die Beamten einzutreten und einzuprügeln.

+ In dem kleinen Ort Wettenberg im Landkreis Gießen mussten die Polizisten einen schlimmen Einsatz erleben. © Screenshot Google Maps

Doch damit nicht genug: Die Polizisten mussten sich von dem Mann aufs übelste beleidigen lassen, auch zu Drohungen soll es gekommen sein. Bei dem Versuch, den betrunkenen 19-Jährigen zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen, zogen sich die Beamten Prellungen und Schürfwunden zu. Ein 47-jähriger Beamter war nach dem Einsatz nicht mehr in der Lage, seinen Dienst fortzusetzen. Auf den 19-Jährigen kommen nach dem brutalen Angriff nun einige Verfahren zu, wie die Polizei in Gießen mitteilt: Er wird sich wegen Wiederstands, gefährlicher und einfacher Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Nötigung und Freiheitsberaubung verantworten müssen.

Natascha Berger

