Polizei kontrolliert Lkw - Schock bei Blick in Fußraum

Also, wenn ich das lese, bekomme ich einen Kropf. Das sind lauter Zeitbomben und außerdem wird der Ruf der LKW-Fahrer ruiniert, die ohne Alkohol ihre LKWs fahren. Kann man die ausl. LKWs nicht schon an der Grenze kontrollieren, heißt die Fahrer kurz pusten lassen und wenn das nicht geht, braucht es europaweit eine Vorrichtung, durch die der LKW-Motor erst gestartet werden kann, wenn der Fahrer gepustet hat und zwar vor jedem Anlassen, dann kann auch nicht so viel getrickst werden.

Das Reservoir in den Balkanländern ist riesengroß.

600 Euro im Monat, ein Leben in der Kabine, lange weg von der Familie, ist doch der Hauptgrund.

Wer die Ausbeutung zulässt, muss sich nicht wundern.

Die Sub- Sub Subunternehmer der deutschen, europäischen Firmen. Hier hat doch das Mafiasystem, das

Heft des Handels übernommen.

Arbeitet der Pronold, Bayern SPD z.B. nicht auch im Verkehrsministerium, auf einen Genußscheinposten?