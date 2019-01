Tatort Rewe-Parkplatz - junge Frau wird plötzlich ins Gebüsch gezerrt

Schlimme Attacke am frühen Morgen: Eine junge Frau wird beinahe vergewaltigt. Es rettet sie - der Zufall.

Gießen - Eine junge Frau will bei einem Rewe nahe Gießen in ihr Auto einsteigen - und wird plötzlich ins Gebüsch gezerrt. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Was war geschehen? Montagmorgen (28. Januar) gegen 7.30 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz in Reichelsheim (7000-Einwohner-Stadt etwa 30 Kilometer südöstlich von Gießen). Eine Frau stellte ihr Auto ab, um im angrenzenden Rewe einzukaufen. Etwa zehn Minuten später, so die Pressemeldung der Polizei Mittelhessen, kam sie aus dem Laden und lief zu ihrem Wagen. Als sie einsteigen wollte, passierte es!

Ein Unbekannter - vermutlich ein Mann - packte sie von hinten an der Jacke und zerrte sie ins Gebüsch. Der Angreifer hielt der Frau auf dem Rewe-Parkplatz nahe Gießen mit einer Hand den Mund zu und versuchte mit der anderen, ihr die Kleidung vom Körper zu reißen.

Glück für die junge Frau: Der Lichtschein eines vorbeifahrenden Autos schreckte den Irren offenbar auf - er ließ von seinem Opfer ab und rannte davon.

Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Auch ist nicht bekannt, in welche Richtung der Mann geflohen ist. Die Polizei geht von einer versuchten Vergewaltigung aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am Montagmorgen etwas Verdächtiges auf dem Rewe-Parkplatz in Reichelsheim nahe Gießen beobachtet? Hinweise bitte unter Telefon (06031) 6010.

