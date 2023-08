Kampf gegen Giftquallen-Plage: Strände in Spanien gesperrt

Von: Alina Schröder

Eine giftige Quallen-Art macht sich an Spaniens Urlaubsstränden breit. Für Badegäste kann ein Kontakt tödlich sein. Gemeinden sind alarmiert.

San Sebastián – Einige europäische Länder haben aktuell mit einer regelrechten Plage zu kämpfen: Zahlreiche Quallen machen sich ausgerechnet in der Hauptsaison an Stränden breit und vergraulen Touristen. Auf Mallorca sorgten die Tiere etwa für unschöne Begegnungen und setzten besonders Kindern zu. Strände in Spanien ziehen nun die Reißleine.

Portugiesische Galeere Stamm: Nesseltiere Vorkommen: Spanien, Portugal, Karibik Symptome bei Stichen: Rote schmerzende Quaddeln, die zu allergischen Schocks führen können

Quallen-Invasion in Spanien: Behörden schließen Urlaubs-Strände

Wie unter anderem das Portal 20minutos.es schreibt, erlebt besonders das Baskenland in diesem Sommer eine schwere Quallen-Invasion. Dabei handelt es sich um eine ausgesprochen giftige Art: die Portugiesische Galeere. Sie ist in diesem Jahr an vielen beliebten Urlaubsstränden wie Barinatxe, Arrigunaga oder La Concha in der Stadt San Sebastián, die am stärksten befallen ist, anzutreffen. Einheimische und Touristen sollten beim Schwimmen dringend aufpassen: Für Menschen stellen die Quallen eine Gesundheitsgefahr dar.

In ihren Tentakeln führen sie ein Giftgemisch mit sich, das bei kleinsten Hautkontakten schmerzhafte rote Quaddeln hervorruft. Diese können sogar mehrere Tage anhalten. Für immungeschwächte Personen, wie auch Senioren oder Kinder, droht durch einen sogenannten Stich die Gefahr eines allergischen Schocks, der tödlich enden kann. Aufgrund dieser Gefahr haben sich einige Gemeinden im Norden Spaniens dazu entschlossen, die Strände für Badegäste so lange zu schließen, bis die Quallen-Plage in den Griff bekommen wurde. Selbst an eher untypischen Orten wurden die Meerestiere entdeckt: Plötzlich bevölkerten etwa Quallen auch Wien.

Die Portugiesische Galeere, eine giftige Quallen-Art, belagert im Sommer 2023 den Norden Spaniens. Besonders betroffen ist der Strand La Concha bei San Sebastián. © Montage: Imago/OceanPhoto/Panthermedia

Giftige Quallen: Portugiesische Galeere bereitet Spanien Probleme

In der Provinz Kantabrien am Golf von Biskaya wurden teils hunderte Exemplare der Portugiesischen Galeere in den vergangenen Wochen aus dem Wasser gefischt, wie das spanische Newsportal berichtet. Erkennbar sind sie an ihren blauen, weißen und rotvioletten Tentakeln, die bis zu 50 Zentimeter lang werden können. Ihr „Körper“ sieht wie eine bläulich schimmernde Gasblase aus.

Wann sich die Lage an den Urlaubsregionen in Spanien wieder entspannen könnte, ist nicht abzusehen. Wie Behörden mitteilen, könne der Anstieg der Meerestemperatur sowie das Algenwachstum Gründe für die extreme Ausbreitung der Quallen-Art sein. (asc)