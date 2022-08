Promi-Insel in Italien steht in Flammen: Mode-Zar Armani rettet sich auf Jacht

Von: Victoria Krumbeck

Ein Brand brach auf der italienischen Insel Pantelleria aus. Unter den Evakuierten befand sich auch der Modeschöpfer Giorgio Armani.

Pantelleria/München – Auf der Ferieninsel Pantelleria brach am Mittwochabend ein Feuer aus. Dabei mussten viele Menschen von der Insel in Sicherheit gebracht werden. Die Waldbrandgefahr ist im Süden und Norden Italiens extrem hoch, wie Nasa-Satellitendaten zeigten. Nun hat es auch die kleine Insel Pantelleria getroffen. Unter den evakuierten Menschen solle sich auch der Modeschöpfer Giorgio Armani (88) befinden. Er floh vor den Flammen auf seine Jacht.

Giorgio Armani flieht vor Flammen auf Promi-Insel auf seine Jacht

Italienische Behörden meldeten auf der kleinen Insel Pantelleria große Flächenbrände. Dutzende Menschen mussten evakuiert werden. Medienberichten zufolge soll auch der italienische Modedesigner Giorgio Armani unter den Evakuierten sein. In der Nacht zu Donnerstag musste er seine Luxusvilla an der Ostküste und die Insel verlassen. Die Insel ist vor allem bei Prominenten beliebt. Zusammen mit seinen Gästen rettete er sich auf seine Jacht.

Am späten Mittwochabend solle der Brand ausgebrochen sein. Augenzeugen posteten Videos in den sozialen Medien. Darauf sind lodernde Flammen und dichter Rauch in der Dunkelheit zu sehen, wie ein Video auf Twitter zeigte.

Wie die dpa berichtete, kämpften am Donnerstag zwei Löschflugzeuge und mehrere Feuerwehreinheiten gegen die Flammen. Die Insel – die gerade mal 83 Quadratkilometer groß ist – liegt zwischen Tunesien und Sizilien. Italien und der Süden Europas sind besonders von Waldbränden betroffen. Weitere Einsatzkräfte wurden per Schiff und mit einem Militärhubschrauber auf die Ferieninsel gebracht.

Brand auf Pantelleria – Giorgio Armani rettet sich mit Gästen auf Jacht

Die Feuerwehr informierte am Donnerstagvormittag, dass es keine Hinweise auf Verletzte gibt. Dem sizilianischen Zivilschutz zufolge verbrannten hauptsächlich Buschflächen sowie einige Holzdächer und Hütten. „Der Wind und auch die Flammen nehmen ab, das Schlimmste scheint vorbei zu sein“, erklärte der Bürgermeister Pantellerias, Vincenzo Campo, der Nachrichtenagentur Ansa.

Der Modeschöpfer Giorgio Armani rette sich auf seine Jacht, nachdem auf der Insel Pantelleria ein Feuer ausgebrochen war. © Luca Bruno/dpa

Die Flammen brachen an mindestens zwei wenige hundert Meter voneinander entfernten Stellen aus. Durch die Winde wurden die Flammen weiter angefacht, teilten die Behörden mit. Zur Brandursache gab es am Donnerstagvormittag noch keine Information. Der Grund sei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen dazu auf. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Brandstiftung oder fahrlässiges Verhalten halte. (vk/dpa)