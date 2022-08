Gitega: Die Hauptstadt von Burundi

Kirche in Gitega, Burundi © IMAGO / blickwinkel

Gitega liegt in einer Höhe von 1725 Meter über dem Meeresspiegel am Fluss Luvironza, ein Quellfluss des Nils. Die Stadt hat rund 42.000 Einwohner (Stand: 2008).

Gitega – Die Hauptstadt ist die zweitgrößte Stadt des Landes Burundi in Ostafrika. Sie liegt mitten in Burundi und ist ein wichtiges Handelszentrum des ostafrikanischen Staates. Gitega ist ein wichtiger Straßenknotenpunkt. Die Hauptstadt ist außerdem der Sitz eines katholischen Erzbistums, das seit 1975 mit dem deutschen Bistum Eichstätt eine Partnerschaft unterhält.

Gitega – die Geschichte

Gitega war einst die Residenz des Mwami, Regent einer Monarchie, die Anfang des 15. Jahrhunderts gegründet wurde. Gitega war die Königstadt, vergleichbar mit einer Hauptstadt, des einstigen Königreichs Burundi. Daraus entwickelte sich 1966 die Republik Burundi. Im Dezember 2018 beschloss die Regierung Burundis, die Hauptstadt des Landes nach Gitega zu verlegen. Bis Januar 2019 war die 60 Kilometer östlich von Gitega gelegene Millionenstadt Bujumbura die Hauptstadt. Diese sollte nur noch als Wirtschaftsmetropole fungieren. Unter Präsident Pierre Nkuurunziza ernannte das Parlament am 16. Januar 2019 Gitega zur neuen politischen Hauptstadt. Während der deutschen Kolonialzeit gehörte Urundi (= Burundi) zuerst zum Militärbezirk Usumbura und ab 1906 wurde es die Residentur Urundi. Ab 1913 hatte die Residentur ihren Sitz in Gitega.

Gitega – die neue Hauptstadt

Das Land um die zentral gelegene neue Hauptstadt ist sehr fruchtbar. Hotels oder Restaurants sind nur wenige vorhanden. Der Großteil der Einwohner lebt von der Landwirtschaft, von Dienstleistungen aller Art und vom Handwerk. Dagegen gibt es in der neuen Hauptstadt Gitega nur wenig Industrie. Mit der Verlegung des Hauptstadtstatus von Bujumbura nach Gitega geschah gleichzeitig ein Wechsel von einer Millionenstadt in eine provinziell geprägte Stadt. In Bujumbura gibt es eine starke Opposition der Regierung. Die Opposition des Landes sieht in der Entscheidung zur Verlegung nach Gitega einen symbolischen Schritt Richtung Wiedereinführung der Monarchie.

Gitega – warum wieder Hauptstadt?

Hintergrund: In der ehemaligen Monarchie Burundi war Gitega ebenfalls die Hauptstadt des Königreichs. Gitega war Residenzstadt der Könige, der Batusi und der Tutsi bis im Jahr 1972 ethnische Konflikte zwischen den Hutu und den Tutsi ausbrachen. Es kommt auch im Jahr 2022 immer wieder zu politischen Unruhen in Burundi, da das Land zu den ärmsten Ländern Afrikas gehört. Ein Teil der Bevölkerung glaubt, dass die Regierung durch die Rückkehr in die Provinzstadt wieder die Zeit der Monarchie Batusi zurückhaben möchte. Die Regierung gilt als autoritär. Immer wieder decken Menschenrechtsorganisationen Verstöße gegen die Menschenrechte auf.

Gitega – neuer Erzbischof

Im April 2022 wurde der neue Erzbischof von Gitega, Bonaventure Nahimana in sein Amt eingeführt. Er ist der Nachfolger von Erzbischof Simon Ntamwana, der aus Altersgründen zurückgetreten ist. Bereits im Februar 2022 hatte Papst Franziskus den Rücktritt von Simon Ntamwana, der sich während seiner Amtszeit sehr für Versöhnung und die Aufarbeitung der Völkermorde in Burundi engagierte, angenommen.

Bonaventure Nahimana, der neue Erzbischof, ist in der Nähe von Gitega geboren. Erzbischof Joachim Ruhuna, der später ermordet wurde, weihte Nahimana im Jahr 1986 zum Priester. Bonaventure Nahimana arbeitete anfangs in Schulen und in der Priesterausbildung. 2009 wurde Nahimana von Papst Benedikt XVI. zum ersten Bischof von Rutana ernannt. Ebenso ist er Vizepräsident der Burundischen Bischofskonferenz, seit 2019.

Gitega – die Kirche

Der Katholizismus im ostafrikanischen Burundi hatte sich in der deutschen Kolonialzeit von 1890 bis 1916 und unter der kolonialen Herrschaft Belgiens von 1916 bis 1962 zur größten Religion in Burundi entwickelt.

Auch heute noch gehören zwei Drittel der burundischen Bevölkerung dem katholischen Glauben an. Das sind etwa 11,5 Millionen Menschen. Fünf bis zehn Prozent sind Protestanten. In den Städten nimmt der Anteil der Muslime stetig zu. 20 Prozent der Rundi sind Anhänger von afrikanischen Naturreligionen.

Gitega – Prominente der Stadt

Louis Rwagasore (1932-1961): Politiker und Ganwa-Prinz

Ntare V. Ndizeye (1947-1972): war von Juli-November 1966 König von Burundi

Gitega – Sehenswerte Museen

Musée National De Gitega: Das burundische Nationalmuseum, das eine große Sammlung von Artefakten und Antiquitäten aus der Vergangenheit Burundis enthält, kann in der ehemaligen Königsstadt Gitega besichtigt werden. Das Nationalmuseum von Gitega ist gleichzeitig das Nationalmuseum von Burundi. Gegründet wurde es im Jahr 1955 unter belgischer Kolonialherrschaft. Das Museum ist das größte öffentliche Museum des Landes.

Musée des Arts populaires: In der neuen Hauptstadt Gitega gibt es das Museum der Volkskunst.

Gitega ­– Ausflug nach Gishora „zu den Trommeln“

Gishora Drum Sanctuary: Die jahrhundertealte Stätte, die von König Mwezi Gisabo als Heiligtum gegründet wurde, bewahrt die Kunst der alten Trommelrituale Burundis. Sie befindet sich sieben Kilometer oder 15 Autominuten nördlich von Gitega und ist eingebettet in grüne, üppige Hügel. Die Region ist ein „Trommelschutzgebiet“. Diese Trommeln stammen aus alten Zeiten. Sie wurden extra für besondere Ereignisse wie royale Zeremonien hergestellt und zu diesen Anlässen gespielt. König Mwezi erschuf dieses Heiligtum zur Feier des Sieges über den rebellischen Häuptling Ntibirangwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seitdem ist das Gishora Drum Sanctuary ein Ort, an dem spezielle rituelle Trommeltechniken geübt und gelehrt werden. Die Stätte bietet die Möglichkeit, diese außergewöhnliche Tradition der burundischen Kultur sowie die Architektur eines königlichen Palastes kennenzulernen. Alle Trommeln haben einen Namen wie „Dame des Landes“ oder „Friedensspender“ und eine besondere Bedeutung. Dabei werden Tanz, Rhythmen, religiöse Rituale und Poesie zu einer Einheit. Trommelrituale waren Bestandteil der Inthronisation von Königen, von landwirtschaftlichen Aussaatfesten, aber auch von Beerdigungen von Königlichen Hoheiten. Die Trommeln werden insbesondere mit dem Königshaus in Verbindung gebracht. Trotz mancher Veränderungen sind die Trommeln bei den Einwohnern beliebt geblieben und werden noch immer verehrt.

Die Trommeln galten schon seit jeher als heilige Gegenstände und nicht als einfache Musikinstrumente. Die heiligen Trommeln wurden überwiegend von Hutu-Familien bewacht. Sie waren die einzigen, denen der König die Erlaubnis erteilte, diese Trommeln herzustellen, zu spielen und zu besitzen. Diese Familien wurden Abatimbos genannt, was in der Sprache der Rundi so viel heißt wie Schlagzeuger. Sie genossen am Königshof ein hohes Ansehen. In dem Heiligtum arbeiteten schon immer Abatimbos. Auch viele ihre Nachfahren arbeiten dort und werden auch heute noch geachtet.

Gitega – Gefängnisbrand

Bei einem Feuer im Zentralgefängnis in der Hauptstadt Gitega kamen im Dezember 2021 38 Menschen ums Leben, 69 Menschen verletzten sich schwer. Im August desselben Jahres hatte es in dem Gefängnis schon einmal ein Feuer gegeben. Damals gab es keine Verletzten. Behörden gaben einen Kurzschluss als Ursache für das Feuer an. Nach Informationen des burundischen Vize-Präsidenten Prosper Bazombanza war der Gefängnisbrand im Dezember am Morgen ausgebrochen. Viele der Gefängnisinsassen waren noch in ihren Zellen eingesperrt und schliefen noch. Angaben von Häftlingen zufolge, hätten diese geschrien, dass sie noch eingeschlossen seien und zu verbrennen drohten. Jedoch habe die Polizei nichts unternommen. Die Türen blieben geschlossen.

Das Gefängnis wurde großflächig durch die Flammen zerstört. Offiziellen Statistiken zufolge befanden sich zu dem Zeitpunkt mehr als 1500 Häftlinge im Gefängnis, das maximal 400 Häftlinge aufnehmen durfte. Die Mehrheit der Häftlinge sind Männer. Frauen sind in einem separaten Bereich des Gefängnisses untergebracht.