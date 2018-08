Kinderhasser klebt Scherben an Kletterseil – Bürgermeister: „Wir sind alle geschockt“ 

Ein kleiner Junge verletzt sich auf einem Spielplatz sich an Glassplittern. Ein Unbekannter hatte ein Kletterseil mit Scherben präpariert. Der Bürgermeister reagiert geschockt auf den Vorfall.

Waghäusel - Noch gibt es keine heiße Spur zu dem Unbekannten, der ein Kletterseil an einem Spielplatz in Waghäusel mit Glasscherben präpariert hat.

Ein vierjähriger Junge hatte sich am Dienstag beim Spielen an der Kletterrampe tiefe Schnittverletzungen zugezogen. „Dem Jungen geht es den Umständen entsprechend gut“, erzählt Bürgermeister Thomas Deuschle. Er habe am Mittwoch (1. August) mit der Mutter des Jungen telefoniert.

„Wir sind alle geschockt“, sagt der Bürgermeister. Und über den unbekannten Täter, zu dem es laut Polizei noch keine Erkenntnisse gibt, hat Deuschle ein klare Meinung: „Wer sich so etwas einfallen lässt, kann nicht Teil unserer Gesellschaft sein!“

rmx