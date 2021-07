Gleiche Brust für alle: Oben-ohne-Demo in Berlin

Radeln für freie Nippel

Nachdem eine Französin in der Hauptstadt mit einem Oben-ohne-Sonnenbad für einen Polizeieinsatz gesorgt hatte, kam es jetzt zu friedlichen – textilfreien – Protesten.

Berlin – Gabrielle Lebreton hatte sich kürzlich in der Nähe eines Berliner Wasserspielplatzes oben ohne gesonnt. Polizisten forderten sie daraufhin auf, sich etwas anzuziehen oder das Gelände zu verlassen. Dieser Fall sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen und rief die „Gleiche-Brust-für-Alle“-Bewegung ins Leben.

Unter dem Motto „No Nipple is free until all Nipples are free!" (Keine Brustwarze ist frei, bis alle Brustwarzen frei sind!) radelten am Samstag hunderte Frauen und Männer durch die Berliner Innenstadt, um auf eine Tabuisierung der weiblichen Brüste aufmerksam zu machen, wie 24hamburg.de berichtet. Auch Gabrielle Lebreton unterstützte die bunte Fahrrad-Aktion, wenn auch nicht persönlich.