Gletscherabbruch in den Dolomiten: Retter finden Rucksäcke und Eispickel

Gletscherbruch in den Dolomiten: Einsatzkräfte suchen an der Marmolata weiter nach Vermissten.

News-Ticker

Von Martina Lippl

Nach dem Gletscherbruch in den Dolomiten geht die Suche nach Opfern der Eislawine weiter. Einsatzkräfte sind mit Hunden im Morgengrauen unterwegs. Alle Infos im News-Ticker.

Gletscherabbruch in Dolomiten : Retter suchen unablässig nach Opfern der Marmolata-Eislawine vom 3. Juli.

in : Retter suchen unablässig nach Opfern der Marmolata-Eislawine vom 3. Juli. Gletschersturz an der Marmolata : Die Zahl der Todesopfer ist auf neun gestiegen. Drei Menschen werden noch vermisst.

an der : Die Zahl der Todesopfer ist auf neun gestiegen. Drei Menschen werden noch vermisst. Dieser News-Ticker zum Gletscherabbruch in den Dolomiten wird regelmäßig aktualisiert.

Canazei – Schon im Morgengrauen machten sich die Retter in den Dolomiten wieder an die Arbeit. Mit Hunden suchten die Einsatzkräfte am Ort der Marmolata-Katastrophe nach Spuren, die nicht von Drohnen- und Hubschrauberflügen identifiziert wurden. Der Gletscher ist instabil. Weitere Eisblöcke können sich jederzeit lösen – äußerste Vorsicht ist angesagt. In den vergangenen Tagen wäre es zu riskant gewesen. Während der Suchoperation wurden Eispickel und Rucksäcke gefunden. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung aus Ermittlungsquellen. „Bei den Recherchen gab es organische und technische Materialfunde“, teilte die Provinz Trient am Donnerstagvormittag mit. Die Überreste wurden geborgen, flussabwärts transportiert und sollen analysiert werden. Der Feldeinsatz begann demnach um 6.30 Uhr und endete um 9.15 Uhr.

Gletschersturz in den Dolomiten – Tragödie der Marmolata

Eis, Geröll und Felsen stürzten am Sonntag (3. Juli) gegen 14 Uhr am Marmolata-Gletscher plötzlich in die Tiefe. Unter dem Gletscher muss sich eine gigantische Menge an Schmelzwasser gebildet haben, vermuten Experten. Der Druck des Wassers zwischen dem Eis und Fels entpuppte sich als „Bombe“, berichtet der italienische TV-Sender RAI. Diese gewaltige Kraft hob das Eis hoch und schleuderte es in die Tiefe – mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h.

Der Gefrierpunkt am höchsten Berg der Dolomiten habe 25 Tage lang über 3.000 Meter gelegen. Auf 3.343 Metern am Punta Penia lagen die Werte über 10 Grad. Zum Zeitpunkt des Einsturzes am 3. Juli waren es 10,7 Grad.

Marmolata (ital. Marmolda): „Die Königin der Dolomiten“

Die Marmolata (3.343 Meter) ist der höchste Berg der Dolomiten und Teil der Marmolatagruppe. Der Marmolata-Gletscher zählt zu einem der größten in den italienischen Alpen und befindet sich auf der Nordseite der Marmolatagruppe, die in den Provinzen Trient und Belluno liegt. Gletscherbruch an der Marmolata: Felsbrocken und Eisblöcke lösten sich am Sonntagnachmittag (3. Juli 2022) in der Nähe von Punta Rocca an der Aufstiegsroute zum Gipfel. Mehrere Seilschaften befanden sich in dem Gebiet.

+ Ein Blick auf den Marmolata-Gletscher am 7. Juli 2022. © Daniele Paternoster/Provinz Trient

Gletscherabbruch in den Dolomiten – Retter suchen unablässig nach Opfern der Marmolata-Eislawine

Massen aus Eis, Schnee und Geröll hatten am Sonntag (3. Juli) mehrere Menschen in den Tod gerissen. Acht Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Mann (67) und eine Frau (58) aus Deutschland. Sie liegen in Kliniken in der Provinz Belluno. Ihr Gesundheitszustand habe sich weiter verbessert, teilte der Krankenhausbetreiber am Mittwochabend mit. Auch Allesandra überlebte die Tragödie an der Marmolata, während ihr Ehemann starb. In einem berührenden Post in den sozialen Medien erinnert sie öffentlich an ihren Tommaso.

Offiziell bestätigten die Behörden bislang neun Todesopfer. Am Mittwoch wurden Überreste von zwei Opfern gefunden. Dabei soll es sich um ein vermisstes Paar aus Venetien handeln, berichtet der italienische TV-Sender Rai. Vier von den Todesopfern wurden von Familienangehörigen identifiziert. Die noch nicht identifizierten Opfer stammen wahrscheinlich aus Tschechien. Bei einer Leiche fehlen zunächst noch Hinweise. (ml)