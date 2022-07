Gletschersturz tötete Tommaso, seine Allessandra überlebte: Bewegende Botschaft nach Dolomiten-Tragödie

Von: Martina Lippl

Alessandra De Camilli und Tommaso Carollo – das Foto postet die Allesandra um an ihren Partner zu erinnern. © Screenshot instagram/ Alessandra De Camilli

Auf Fotos sind die beiden noch gemeinsam zu sehen. Dann donnerten plötzlich Eis und Felsbrocken in die Tiefe. Allessandra überlebte die Tragödie in den Dolomiten. Ihre ersten Gedanken teilt sie mit allen.

Trient – „Ich liebe Dich Tommaso. Auf immer und ewig“, diese Worte schreibt Alessandra De Camilli in den sozialen Netzwerken. Auf Facebook und auf Instagram postet sie Fotos. Darauf ist ein eingeschworenes Paar zu sehen, das sich für die Berge begeistert. Doch diese gemeinsamen Fotos auf italienischen Gipfel wird es nicht mehr geben.

Gletschersturz in den Dolomiten: Überlebende postet Liebesbotschaft an ihren toten Ehemann

Der Gletschersturz an der Marmolata überwältigte die beiden. Allesandra liegt mit Knochenbrüchen im Krankenhaus, hat überlebt. Tommaso (48) kam in den Eismassen ums Leben. Er gehört zu den bestätigten sieben Todesopfern. Allesandra ist eine der Überlebenden der Marmolata-Tragödie. Sie erfährt von dem Tod ihres Partners. Sobald sie konnte, beschließt sie, öffentlich an ihn zu erinnern. Sie postet Fotos von einer ihrer letzten gemeinsamen Momente mit dem Satz: „Ich liebe Dich Tommaso. Auf immer und ewig“.

Den Moment, in dem das schier unmögliche passierte, schildert Allesandra am Krankenbett. „Ich hörte ein Geräusch und sah auf. Ich sah Stücken von Schnee und Eis runterkommen, ich hörte jemanden „go-go“ schreien. Dann glaube ich, ich bin ohnmächtig geworden“, erzählt Allesandra in der italienischen Zeitung La Repubblica. „Ich hatte nicht einmal die Zeit zu denken ‚jetzt laufe ich weg‘, weil ich überfordert war.“ Dann sei sie mitten im Eis aufgewacht. „Mein Wegbegleiter wurde von der Lawine weggefegt“, so die Architektin (51) auch Schio (Venetien). Das Paar war gerade am Fuße des Gletschers angekommen, als ein ohrenbetäubender Lärm über sie hereinbrach.

Gletschersturz an der Marmolata: Suchaktion nach weiteren Vermissten geht weiter

„Danke für all die Nachrichten, die Sie mir gesendet haben und die Sie mir senden, ich werde antworten. An alle, sobald ich das Telefon benutzen kann. Ich fühle mich schrecklich, aber ich lebe. Danke, dass Sie mir nahe sind“, schreibt Allesandra in einem nachfolgenden Beitrag.

Die Suchaktion am Marmolata-Gletscher läuft indes weiter. Drohnen suchen das Gebiet um den Eisbruch ab. Fünf Italiener werden noch vermisst. Am Donnerstag sollen Suchhunde zum Einsatz kommen, wenn es die Wetterlage zulässt. Der Gletscher ist instabil. Jede Bewegung wird jetzt mit Interferometer und Doppler-Radare überwacht.

Beim Lawinen-Unglück an der Marmolata wurden mindestens sieben Menschen aus dem Leben gerissen. Ein überlebender Bergsteiger schildert von den Sekunden beim Gletscherbruch in den Dolomiten.(ml)