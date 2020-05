Finale von GNTM 2020: Lijana sorgt für Schock-Moment - Jetzt äußert sie sich

GNTM 2020: Lijana aus Kassel schockt im Finale auch die Jury. Sie hält vor der Jury von „Germany‘s Next Topmodel“ sogar eine Ausstiegs-Rede.

Update vom Freitag, 22.05.2020, 6.05 Uhr: Mit ihrem freiwilligen Ausstieg aus dem Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ sorgte Lijana Kaggwa aus Kassel für eine große Überraschung. „Ich möchte ein Statement gegen Mobbing setzen“, sagt die 24-Jährige direkt nach ihrem Ausscheiden aus der ProSieben-Show mit Heidi Klum.

Sie möchte zeigen, dass sie niemand mehr wegen GNTM 2020 fertig machen kann. „Ich will den Titel nicht mehr“, so Lijana nach ihrem Ausstieg.

Von den anderen Kandidaten erfährt die 24-Jährige für ihre Entscheidung großen Respekt. Mit Applaus wird sie im Backstage-Bereich empfangen. „Ich bin stolz auf sie“, sagt Kandidatin Tamara. Mit ihren letzten Worten gegenüber den Teilnehmerinnen entschuldigt Lijana sich noch einmal für ihr Verhalten in der Sendung, das bei den Zuschauern polarisierte.

Update vom Donnerstag, 21.05.2020, 21.37 Uhr:Weil ihr die vielen Hasskommentare in den Sozialen Medien und diverse Morddrohungen zu viel geworden sind, zieht Topmodel-Kandidatin Lijana Kaggwa aus Kassel nun die Reißleine. Live in der „Germany’s Next Topmodel“-Show gibt sie ihr Ausscheiden bekannt.

Kaum war der erste Walk des Finales rum, da hielt Lijana ihre Ausstiegs-Rede vor den Jury-Mitgliedern von GNTM 2020 Nikeata Thompson, Fotograf Christian Anwanderer und Heidi Klum. Auf ihrem Outfit hatte die junge Frau aus Kassel einige der Hasskommentare verewigt, die sie in den letzten Wochen vermehrt erhalten hatte.

„Ich verzichte aufs Finale“, so Lijana zur Jury und zu den Zuschauern der Live-Show. Außerdem entschuldigte sich die GNTM-Kandidatin für so manche Bemerkung, die sie im Laufe der Show ihren Mit-Kandidatinnen hatte zukommen lassen.

Erstmeldung vom Donnerstag, 21.05.2020, 08.15 Uhr: Kassel - Viel geschlafen hat die Topmodel-Kandidatin Lijana Kaggwa aus Kassel nicht. Seit einer Woche wird in Berlin geprobt – alles für das Finale der Sendung „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM 2020) by Heidi Klum.

Zu sehen sein wird das Finale bei GNTM 2020 am Donnerstag (21.05.2020) um 20.15 Uhr auf ProSieben. Wegen der Corona-Beschränkungen wird die Sendung allerdings anders ablaufen als gewohnt. Model-Mama Heidi Klum wird nur per Video zugeschaltet.

Neben den vier Finalistinnen Jacky (21, Rheingau-Taunus), Lijana (24, Kassel), Maureen (20, Wien) und Sarah (20, Vorau in der Steiermark) sind auch die Top 20 der ganzen Staffel angereist - mit dabei dann auch Lucy, die zweite GNTM-Kandidatin* aus Kassel. Geprobt werden die Eröffnungsshow und verschiedene Walks. Jeweils die Top vier, Top drei, Top zwei und Top 20 bei GNTM 2020 laufen in unterschiedlichen Choreografien, erzählt Lijana.

Finale bei GNTM 2020: Lijana aus Kassel - Familie ist wegen Corona-Krise nicht dabei

Besonders motivieren sie ihre Familie, ihre Fans und vor allem auch die anderen Kandidatinnen. „Es wird ungewohnt sein, dass Heidi Klum nicht dabei sein wird“, sagt Lijana aus Kassel. „Aber wir versuchen, das Beste draus zu machen.“ Die 24-Jährige ist traurig, dass ihre Familie und ihre Freunde wegen des Coronavirus nicht dabei sein können. Auch gemeinsames Mitfiebern beim Finale von GNTM 2020 wird zuhause in Kassel daher nur eingeschränkt möglich sein. „Vielleicht gucken sie per Facetime.“

Und wie schätzt Lijana ihre Chancen im Finale von GNTM 2020 ein? „Ich denke, ich habe reelle Chancen zu gewinnen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, um Heidi Klum zu überzeugen.“

GNTM 2020: Lijana aus Kassel hatte Angst um ihr Leben

Bei GNTM 2020 hat Lijana aus Kassel polarisiert. Auch in Kassel wird die 24-Jährige beleidigt oder bespuckt. Sie habe sogar Angst um ihr Leben gehabt, erzählte Lijana ihren Fans auf Instagram.

Auch in ihrem Zuhause in Kassel wurde sie bedroht. Gegen den Täter erstattete die 24-Jährige Anzeige. Die Angriffe richteten sich sogar gegen ihren Hund Aki: Im Garten seien Giftköder ausgelegt worden.

Andererseits bekommt sie auch viel Zuspruch. In Kassel wird sie auf der Straße häufig erkannt. Sie bereut die Teilnahme bei GNTM 2020 nicht. Jetzt steht sie sogar im Finale bei GNTM 2020.

Neben Lijana war 2020 noch eine weitere Kandidatin aus Nordhessen bei der Modelshow dabei: Lucy aus Kassel kam bei GNTM 2020 unter die Top 15. Mit hna.de* hat sie über ihre Zeit nach der Show gesprochen.

