Kam in 20 Jahren noch nie vor: Schlägerei in Gondel entsetzt

Von: Isabelle Jentzsch

Teilen

In der Gondelbahn Grindelwald-Männlichen hat ein Teenager eine Schlägerei angezettelt. © Imago Images/imagebroker

In der Schweiz hat ein 16-Jähriger in einer Gondel eine Schlägerei mit anderen Fahrgästen angezettelt. Das Ganze hatte ein schmerzhaftes Ende für den Teenager.

Grindelwald - Jahr für Jahr zieht es Schnee- und Wanderbegeisterte in die Berge. Das Bergpanorama und die frische Luft laden zum Entspannen und Durchatmen ein. Wer eine besonders schöne Aussicht haben will, sollte die Berge hinauf und die steinige Landschaft von oben betrachten. Bereits die Gondelfahrt nach oben verspricht meist Ruhe und einen tollen Rundumblick. Doch damit kann es schnell vorbei sein, wie eine Situation in der Schweiz nun zeigt.

In der Gondelbahn Grindelwald-Männlichen, die im Berner Oberland von der Gemeinde Grindelwald hinauf auf den Berg Männlichen führt, legte sich ein 16-Jähriger mit Stammgästen der Bahn an. Der Teenager pöbelte in der Gondelkabine andere Fahrgäste an, berichtet der Geschäftsführer der Bahn, Daniel Zihlmann, gegenüber der Schweizer Tageszeitung Blick.

Gondel-Schlägerei: 16-Jähriger verletzt und mit Heli abtransportiert

Aus der Pöbelei habe sich dann eine ganze Schlägerei entwickelt, die für den 16-Jährigen schmerzhaft ausging. „Bei der Schlägerei wurde der junge Mann verletzt“, erzählt der Geschäftsführer. Ein Helikopter der Schweizer Rettungsflugwacht musste kommen, um den Teenager abzutransportieren. Der junge Pöbler war der Gondelbahn nicht bekannt, die angepöbelten Fahrgäste jedoch schon, bei ihnen handle es sich um Stammgäste der Grindelwald-Männlichen.

Bisher sei noch kein Strafantrag bei der Berner Kantonspolizei eingegangen. „Die Rolle der involvierten Personen muss noch abgeklärt werden“, so die Polizei gegenüber Blick. Auch die Gondelbahnbetreiber wollen keine Maßnahmen ergreifen. Die Stammgäste und der Jugendliche sollen das untereinander klären. Geschäftsführer Zihlmann ist über den Vorfall entsetzt. In den 20 Jahren seiner Laufbahn sei ihm so etwas noch nicht untergekommen. „Ich finde es daneben, dass es in der Gondel eine Schlägerei gibt. Die Gäste kommen hierher, um sich zu erholen. Und dann müssen sie sich mit solchem Zeugs beschäftigen.“

Schlägerei in Gondel: Action im Skigebiet geht auch anders

Doch Pöbeleien in Gondeln sind im Winterwunderland der Alpen eher eine Rarität. Wer dennoch Action in den Bergen sucht, wird vielleicht auf einer der Pisten in den besten Skigebieten Europas fündig. So ein Skiurlaub muss auch gar nicht teuer sein. Er sollte vielmehr Spaß machen und vor allem eins sein: erholsam.