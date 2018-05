Bis zu 27 Grad! Jetzt kommt der Sommer nach Hessen

Der Grill kann endlich wieder rausgeholt werden, denn am Wochenende werden die kalten Tage vergessen - es wird wieder richtig heiß.

Offenbach - Gute Nachrichten gibt es pünktlich zum Wochenende: Die kühleren Tage sind vorübergehend wieder vorbei, denn der Sommer stattet Hessen einen Besuch ab. Der Freitag, 4. Mai, könnte noch etwas ungemütlich werden - die Temperaturen aber liegen trotzdem bei angenehmen 18 bis 23 Grad.

Doch in der Nacht zum Samstag soll es laut dem deutschen Wetterdienst (DWD) in Teilen Hessens schon aufklaren. Nachts bleibt es aber noch etwas kühl: Die Temperaturen können auf 3 Grad im Norden und auf bis zu 9 Grad im Süden sinken. Tagsüber wird die kalte Nacht dann aber schnell vergessen, denn da soll es schon 20 bis 25 Grad warm werden. Windig kann es am Samstag trotz schönem Wetter noch werden: der DWD berichtet von schwachem, mäßigen bis böigem Wind aus Nordost bis Ost.

Der Temperatur-Hammer kommt am Sonntag

Auch in der Nacht auf den 6. Mai, den Sonntag, soll es wieder deutlich abkühlen, die Tiefstwerte liegen jedoch dann nicht mehr bei 3 Grad sondern schon bei 7 Grad, wie extratipp.com berichtet. Doch am letzten Tag des Wochenendes sind dann auch alle Wolken verschwunden: Es wird sonnig und trocken - Höchstwerte bis zu 27 Grad am Rhein sind drinnen. Im Bergland kann der Frühling bei schönen 23 Grad genossen werden. Auch am Montag, dem 7. Mai sollen sich die Temperaturen weiter in diesem Bereich bewegen, es bleibt trocken und die Sonne wird viel zu sehen sein.

Natascha Berger