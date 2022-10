Was macht Greta Thunberg heute? In Interview gewährt sie intime Einblicke

Von: Katharina Brumbauer

Greta Thunberg hat dem Stern-Magazin ein Interview gegeben. Darin offenbart die 19-jährige Klimaaktivistin: „Ich bin so glücklich wie nie zu vor“.

Stockholm - Man stelle sich Greta Thunberg, die kämpferische Klimaaktivistin, vor, wie sie in ihrer 3er-WG in Stockholm am Tisch sitzt und puzzelt oder gemütlich auf der Couch sitzt und stickt. Dass sie morgens lange überlegen muss, welche Socken sie anzieht. Oder sich ein Schlafzimmer mit ihren beiden Mitbewohnern teilt. Eigentlich ein schöner Gedanke.

Diese intimen Einblicke in ihr heutiges Leben hat Greta Thunberg jetzt in einem Interview mit dem Stern (in voller Länge bei SternPlus, hinter der Paywall, zu lesen) gewährt. Dem Magazin hat die 19-Jährige, die am Asperger-Syndrom leidet, offenbart: „Ich bin glücklich wie nie zuvor.“

„Es ist komisch, dass mich alle für einen wütenden Teenager halten, der nie lacht“ erklärt Thunberg. Sie rede viel Unsinn, habe - anders als früher - gerne Menschen um sich und sei oft unterwegs. „Ich mache dann Couchsurfing und schlafe bei Freunden von Freunden.“

Greta Thunberg ist glücklich: „Aber ich weiß, dass die Klimakrise viele Menschen depressiv macht“

Manchmal kommt sich Thunberg komisch dabei vor, dass sie in der schwedischen Hauptstadt, in ihrem letzten Jahr auf dem Gymnasium, so glücklich ist. „Ich weiß, dass die Klimakrise viele Menschen depressiv macht“. Aber als Klima-Ikone ist sie gefragt. Auch als Interview-Gast.

So äußerte sich Thunberg kürzlich bei Sandra Maischberger zur in Deutschland geführten Debatte, angesichts der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland die noch betriebenen Atomkraftwerke weiter laufen zu lassen. „Ich persönlich denke, dass es eine schlechte Idee ist, auf Kohle zu setzen, solange die AKWs noch laufen“, erklärte sie pragmatisch.

„Ich persönlich denke, es ist eine schlechte Idee, auf Kohle zu setzen, solange die Akws noch laufen.“, erklärt Klimaaktivistin Greta Thunberg. © Henning Kaiser/dpa

Greta Thunberg: Ende Oktober erscheint ihr Klimabuch

Dass sich Thunberg jetzt in der Öffentlichkeit zurückmeldet, kommt nicht von ungefähr. Am 27. Oktober erscheint ihr neues Buch. „Das Klimabuch“ hat Thunberg es genannt. Geschrieben hat sie das 512-Seiten dicke Werk unter der Mitarbeit von rund 100 weltweit führenden Experten.

Der Klimakrise „ist die größte Geschichte der Welt“, schreibt Thunberg auf dem Klappentext ihres Buches. „Sie muss erzählt werden, soweit unsere Stimmen tragen und darüber hinaus.“ Das Buch soll ein weiterer Anstoß dafür sein, dass sich die Menschen entscheiden, das Klima zu retten.

Thunbergs berufliche Zukunft: „Habe viel über Journalismus nachgedacht“

Eine große Entscheidung für Thunberg steht an, wenn sie die Schule beendet. Was will sie später beruflich machen? In letzter Zeit hat sie viel über Journalismus nachgedacht. „Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was ich nach der Schule machen werde. Ich will immer für ein paar Wochen das eine und dann wieder das andere“.