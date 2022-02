Feuer-Drama auf Griechenland-Fähre: Ein Toter, zehn Menschen vermisst - bittere Details über Zustände an Bord

Von: Markus Hofstetter

Auf einer brennenden Fähre vor Korfu fanden Retter einen Toten, ein Mann wurde unverletzt geborgen. Nun gibt es Berichte über mangelhafte Zustände an Bord des Schiffes.

Korfu - In der Nacht zum Freitag war auf der Autofähre „Euroferry Olympia“ ein Feuer ausgebrochen, als sich das Schiff gerade vor der Nordküste der griechischen Ferieninsel Korfu befand. Nach über zwei Tagen wurde am Sonntagnachmittag der erste Tote geborgen. Das bestätigte die Feuerwehr per Twitter. Der 58-Jährige Grieche wurde in einer Lastwagenkabine gefunden.

Damit schwindet die Hoffnung der Helfer auf weitere Überlebende. Diese war aufgekommen, als am Sonntagmorgen ein 21 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Belarus, der 48 Stunden auf der Fähre ausgeharrt hatte, unverletzt geborgen wurde. Es werden noch zehn Menschen vermisst. Dabei handelt es sich um sieben Männer aus Bulgarien, drei aus Griechenland und einen aus der Türkei.

Brennende Fähre bei Korfu: Anzahl der Menschen auf dem Schiff ist unklar

Allerdings ist unklar, ob sich noch weitere Personen auf der Fähre aufgehalten haben. Insgesamt waren 239 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder an Bord. Unter den 280 Geretteten waren nach Angaben der griechischen Küstenwache auch zwei Flüchtlinge aus Afghanistan, die nicht auf der offiziellen Passagierliste standen. Es kommt immer wieder vor, dass Migranten als blinde Passagiere von Griechenland nach Italien mitfahren.

Auf der Autofähre Euroferry Olympia war in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen © Petros Giannakouris/dpa/picture alliance

Die „Euroferry Olympia“ befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Weg vom nordwestgriechischen Igoumenitsa in die süditalienische Hafenstadt Brindisi. Nach Ausbruch des Feuers wurden alle Menschen an Bord aufgerufen, das Schiff sofort zu verlassen. Binnen kurzer Zeit stand die Fähre komplett in Flammen.

Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt, laut dem griechischen Schiffsminister Giannis Plakiotakis wurde dazu eine Untersuchung eingeleitet. Die AFP berichtet, dass nach übereinstimmenden Einschätzungen das Feuer möglicherweise von einem auf der Fähre abgestellten Lastwagen ausgegangen war.

Brennende Fähre bei Korfu: Berichte über mangelnden Zustand des Schiffes

Schlepper zogen die brennende Fähre am Sonntag in die Bucht von Kassiopi auf Korfu, um es vor Wind zu schützen. Wegen des andauernden Feuers auf dem Schiff konnten zwischenzeitlich keine Rettungskräfte an Bord gehen. Mehrere Löschboote bekämpfen die Flammen, die teilweise vom Wind wieder angefacht wurden, wie der griechische Fernsehsender ERT meldete.

In griechischen Medien wird zunehmend über einen mangelhaften Zustand der „Euroferry Olympia“ berichtet. Die Zeitung Kathimerini schreibt, die griechische Gewerkschaft der Lkw-Fahrer habe bereits 2017 vor dem mangelhaften Zustand der „Euroferry Olympia“ und der „Euroferry Egnazia“ gewarnt. Beide Schiffe gehören der italienischen Reederei Grimaldi.

In einem Brief an das griechische Schifffahrtsministerium klagte die Gewerkschaft demnach, dass die Belüftungsanlage in den Parkdecks nicht funktioniere und es nicht genügend Kabinen für die Zahl der Passagiere gebe.

Brennende Fähre bei Korfu: Kapitän und zwei Schiffstechniker im Visier der Staatsanwaltschaft

Mehrere von der „Euroferry Olympia“ gerettete Lkw-Fahrer bestätigten die Missstände an Bord des Schiffes. Einige von ihnen hätten lieber in ihren Fahrzeugen übernachtet, weil die Schiffskabinen so voll gewesen seien. Ilias Gerontidakis, der Sohn eines vermissten griechischen Lastwagenfahrers, sagte dem Nachrichtenportal Proto Thema, die Zustände auf der „Euroferry Olympia“ seien „in jeder Hinsicht mies“ gewesen. „Es gab Bettwanzen, es war schmutzig, es hatte keine Sicherheitssysteme.“

Die griechischen Behörden scheinen sich zur Klärung des Falles zunächst auf Mitglieder der Schiffsbesatzung zu konzentrieren. Laut ERT wurden der Kapitän und zwei Schiffstechniker der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Die Reederei Grimaldi selbst sagt, dass es auf der 1995 erbauten „Euroferry Olympia“ zuletzt am 16. Februar in Igoumenitsa einen Kontrollbesuch gegeben hat.