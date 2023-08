Gratis-Urlaub auf Rhodos: Griechischer Premierminister kündigt nach Bränden Entschädigung für Reisende an

Von: Bettina Menzel

Verlassene Strände in einem von Bränden betroffenen Gebiet in der Nähe der Stadt Asklipiio auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos (Foto vom 28. Juli 2023). © IMAGO/Pavel Nemecek/CTK Photo

20.000 Menschen wurden wegen der Brände von Rhodos evakuiert. Betroffene Touristen sollen im kommenden Jahr nun eine Woche Gratis-Urlaub auf der griechischen Insel erhalten.

Athen – Die verheerenden Brände auf der Urlaubsinsel Rhodos trafen nicht nur die Einheimischen schwer, sondern auch die griechische Wirtschaft. Denn Tausende Reisende mussten ihren Urlaub wegen der Feuer auf Rhodos abbrechen, rund ein Viertel des griechischen Bruttoinlandsproduktes stammt aber aus der Tourismusbranche. Athen will den betroffenen Reisenden im kommenden Jahr nun eine Woche Urlaub schenken, wie der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch (2. August) dem britischen Fernsehsender ITV sagte.

Griechenland schenkt Touristen eine Woche Urlaub auf Rhodos im kommenden Jahr

Die Urlaubsinsel Rhodos sei zur Normalität zurückgekehrt und „einladender denn je“, betonte der griechische Ministerpräsident Mitsotakis am Mittwoch. Damit will Griechenland offenbar die negativen wirtschaftlichen Folgen auf seine Tourismusbranche eindämmen. Unklar blieb zunächst, wo Urlauber einen entsprechenden Antrag stellen können.

Die griechische Regierung wird denjenigen, die ihren Urlaub wegen der Brände abbrechen mussten, im kommenden Frühjahr oder Herbst eine Woche kostenlosen Urlaub auf Rhodos anbieten.

Nicht nur der Premierminister Griechenlands, auch griechische Reiseveranstalter bemühten sich, etwa mit der Online-Kampagne „Rhodos ist sicher“, Touristen wieder zum Besuch von Rhodos zu ermutigen. Nach jüngsten Angaben der lokalen Behörden waren in der „größten Evakuierungsaktion aller Zeiten“ in Griechenland rund 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden, die meisten von ihnen Touristen. Tote oder Verletzte konnten so vermieden werden. Da Waldbrände zu Ereignissen höherer Gewalt gehören, können Touristen in diesem Fall die Reise stornieren und für nicht erbrachte Leistungen ihr Geld zurückerhalten.

„Insel völlig normal“: Nur rund 15 Prozent der Insel Rhodos von Bränden betroffen

Die Brände in Griechenland sind unter Kontrolle. Schon als die Feuer noch loderten, konnten Touristen auf Rhodos fernab der Feuer weiter ganz normal Urlaub machen. Nur der Südosten der Insel war betroffen, in anderen Teilen war die Lage laut Behörden indes sicher. Es sei, als würde man die Menschen warnen, nicht nach Stuttgart zu fahren, weil es im 50 Kilometer entfernten Heilbronn brenne, kritisierte ein Einheimischer im griechischen Örtchen Lindos.

Ja, man habe auf Rhodos verheerende Brände gehabt – diese hätten jedoch weniger als 15 Prozent der Insel betroffen, betonte auch Premierminister Mitsotakis am Mittwoch. „Die Insel ist wieder völlig normal, wir haben dort im Moment keine aktiven Brände und das Wetter für die nächsten 15 Tage ist freundlich.“ Waldbrände im Mittelmeer gebe es seit „Jahrtausenden“, so der Premierminister weiter. „Das ist nichts Neues. Neu ist aber die Intensität der Brände aufgrund des Klimawandels.“

Zum Umfang der bisherigen Reiseausfälle durch die Brände konnte der deutsche Reiseveranstalter TUI auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur keine genauen Zahlen nennen, bot aber nach eigenen Angaben seit Dienstag wieder organisierte Reisen auf die beliebte Ferieninsel an. Die Nachfrage sei hoch, teilte TUI mit. Auch bei FTI können Urlauber wieder Reisen nach Rhodos buchen (bme/dpa).